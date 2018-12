"Altersdiskriminierung ist allgegenwärtig"

Zur Person

Rosa Kornfeld-Matte ist seit 2014 unabhängige UN-Expertin für die Wahrnehmung aller Menschenrechte älterer Menschen. Zuvor war sie Nationaldirektorin des chilenischen Nationaldienstes des Alterns, wo sie die National Policy of Ageing entwarf und umsetzte. Sie hat eine lange Karriere als Wissenschaftlerin und ist die Gründerin des Programms für ältere Menschen an der Pontificia Universidad Católica de Chile. Im November 2018 wurde in Wien im Rahmen einer UN-Konferenz die Vienna Declaration on the Human Rights of older persons verabschiedet.