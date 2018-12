George H.W. Bushs Leichnam im US-Kapitol aufgebahrt

Auch die NFL trauert: Die Pittsburgh Steelers gedenken vor Anpfiff des verstorbenen US-Präsidenten Bush. © Philip G. Pavely USA Today/Sports Auch die NFL trauert: Die Pittsburgh Steelers gedenken vor Anpfiff des verstorbenen US-Präsidenten Bush. © Philip G. Pavely USA Today/Sports



Washington. Nach dem Tod des ehemaligen US-Präsidenten George H.W. Bush wurde der Leichnam jetzt im US-Kapitol feierlich aufgebahrt. Bei einer Zeremonie gedachten Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses des Toten. Gäste aus aller Welt können noch bis Mittwoch Abschied vom 41. Präsidenten der USA nehmen, der von 1989 bis 1993 im Weißen Haus in Washington regierte.

US-Präsident Donald Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt. An dem Tag findet auch die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt.





Trump und seine Frau Melania nehmen an der Trauerfeier teil. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird nach Washington reisen. In Berlin wird die Kurzreise mit der großen Rolle begründet, die Bush für die deutsche Einheit gespielt habe.

Der Ex-Präsident war am Freitag im Alter von 94 Jahren nach langem Leiden im texanischen Houston gestorben. In ihrem Kondolenzschreiben habe Merkel ihre "Hochachtung vor seinem langen erfüllten Leben" zum Ausdruck gebracht, hieß es aus Berlin. Sie empfinde "tiefe Dankbarkeit", dass Bush die Sehnsucht der Deutschen nach Vereinigung erkannt und verstanden habe und ihnen dabei geholfen habe, "den Weg in die Wiedervereinigung zu gehen". Beerdigt wird Bush am Donnerstag auf dem Campus der A&M-Universität in College Station/Texas.