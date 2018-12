Marokko in Gesprächen

Rabat. "Europa ist nicht das Paradies, aber hier in Marokko muss man den jungen Leuten eine Perspektive geben", sagt Ahmed, der einer Gastwirtschaft am Rande der Sahara betreibt. Bis zu seinem 16. Lebensjahr ist er mit der Familie als Nomade durch die Wüste gezogen, jetzt möchte er Touristen seine Welt zeigen. Dazu hat er Französisch und Englisch gelernt.

Der 40-Jährige arbeitet von früh bis spät, er unterstützt viele Familienmitglieder; die helfen in der Küche und bekommen Essen oder einen Schlafplatz. Eigentlich würde Ahmed lieber in der Wüste leben als im Dorf, denn: "In der Sahara ist alles weniger schnell."





Lieber in der Wüste? Für uns Europäer kaum vorstellbar. Wie ist das mit dem Ziel Europa? Es heißt doch, dass alle zu uns wollen.

Bei der Einreise nach Marokko dominieren die langen vergitterten Gänge und hohen Zäune am Grenzübergang von Ceuta.

Die spanische Exklave ist heuer in den Fokus gerückt, weil für Flüchtlinge der Weg über Spanien leichter schien als über Italien oder Griechenland.

Nach Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist Spanien das neue Hauptziel afrikanischer Migranten. Die meisten kommen von Marokko aus durch die an ihrer engsten Stelle nur etwa 14 Kilometer breite Straße von Gibraltar. Es kommt nicht von ungefähr, dass just in Marokko die internationale Staatengemeinschaft den Migrationspakt verabschiedet hat.

Marokko zählt zu den wohlhabenden Staaten Afrikas, wobei der relative Wohlstand in den schicken Vierteln von Casablanca, Rabat, Fès und Marrakesch zu Hause ist. Wer diese Pfade verlässt, entdeckt ein anderes Leben.

Der König und das Volk

Die Jugend zieht es als Wirtschaftsmigranten in die EU. Eine neue Perspektive in Marokko könnte der Militärdienst bieten, den König Mohammed VI. im Sommer wieder eingeführt hat, so Ahmed: "Das gibt den Jungen Disziplin, anstatt den ganzen Tag abzuhängen."

Wer den einjährigen Dienst absolviert, soll leichter einen Job bei Polizei oder Behörden bekommen. Aber Investitionen in Bildung wären zielführender, urgieren kritische Medien zu Schulbeginn: Seit 20 Jahren gibt es einen Bildungsplan für öffentliche Schulen - umgesetzt wurde nichts davon, Mädchen mache fehlende Bildung noch abhängiger. Die Elite schottet sich in Privatschulen ab.

Der Militärdienst ist eine von vielen Entscheidungen, die der König im Alleingang trifft. "Natürlich wissen wir, dass er zu den reichsten Monarchen zählt und Politiker oft korrupt sind, aber Demonstrationen und Krieg sind keine Lösung. Unser Volk macht die Politik der kleinen Schritte", meint Ahmed. So wurde über soziale Netze aufgerufen, Firmen wie Afriquia Tankstellen, Danone Milch oder das Wasser Sidi Ali wegen der hohen Preise zu boykottieren. Erfolge zeigen sich, im September verkündete Danone, dass der Milchpreis gesenkt wird, die Bauern aber das Gleiche verdienen.