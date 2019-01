Nach Gasexplosion Zahl der Toten auf 16 gestiegen

© APAweb / Reuters, Russia's Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters

Moskau. Zwei Tage nach einer Gasexplosion in einem Plattenbau in Russland ist die Zahl der Toten auf 16 gestiegen. Die Rettungskräfte hätten weitere Leichen aus dem Trümmern des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen, berichteten die russischen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti, TASS und Interfax am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Etwa 30 Bewohner wurden aber noch vermisst.

Die Explosion in dem Plattenbau in der Industriestadt Magnitogorsk im Ural hatte sich am Silvestermorgen ereignet. Die Hoffnung auf Bergung von Überlebenden sinkt immer mehr: Die Temperaturen in Magnitogorsk liegen bei rund minus 15 Grad Celsius. Die Industriestadt, die für ihre Stahlproduktion bekannt ist, liegt am südlichen Ural etwa 1.400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Dennoch fanden die Rettungskräfte ein Baby lebend in den Trümmern. Der zehn Monate alte Bub wurde befreit und zur Behandlung nach Moskau gebracht. Der kleine Wanja hatte die Nacht bei eisigen Temperaturen überlebt, "weil er in einer Wiege lag und warm eingewickelt war", berichtete der Gouverneur Boris Dubrowski. Er erlitt aber schwere Erfrierungen, eine Kopfverletzung und mehrfache Beinbrüche.

Putin reiste an

In dem 1973 errichteten Plattenbau hatten 1.100 Menschen gelebt. 35 Wohnungen wurden bei der Gasexplosion zerstört, zehn weitere beschädigt. Die Rettungskräfte suchten die ganze Nacht über nach Überlebenden. Am Neujahrstag musste die Suche aber für mehrere Stunden eingestellt werden, um einsturzgefährdete Mauern zu stabilisieren. Am Nachmittag konnten die Rettungskräfte ihren Einsatz fortsetzen.

Im ganzen Gebiet sollte ab Mittwoch eine zweitägige Trauer gelten.

Flaggen sollten auf halbmast gesetzt und Gedenkminuten eingelegt werden.

Kremlchef Wladimir Putin war noch am Silvestertag nach Magnitogorsk

gereist, um Angehörige und Überlebende zu treffen und sich über die

Rettungsarbeiten zu informieren. Gouverneur Dubrowski rief für Mittwoch einen Trauertag in der Region aus.

In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen. Viele Gebäude stammen noch aus der Sowjetzeit und sind in schlechtem Zustand, vielfach werden auch Sicherheitsregeln nicht eingehalten.

Bei der Explosion am Montag um 4.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) war ein ganzer Aufgang des zehnstöckigen Wohnblocks eingestürzt. Die Behörden hatten daraufhin Rettungskräfte, schweres Bergungsgerät und Hundestaffeln aus weiten Teilen Sibiriens sowie aus Moskau in Magnitogorsk zusammengezogen. Die Ursache der Gasexplosion ist nach wie vor ungeklärt.