Massen von - männlichen - Pilgern umringen den Sabarimala. © Avsnarayan - Creativ Commons Massen von - männlichen - Pilgern umringen den Sabarimala. © Avsnarayan - Creativ Commons



New Delhi. Die zwei in schwarze Tücher gehüllten Gestalten erregten zunächst kein Aufsehen. Heimlich, gegen vier Uhr morgens, betraten die beiden Frauen den vergoldeten Schrein im Sabarimala-Tempel, um den Hindu-Gott Ayyappan anzubeten und so einen Jahrhunderte alten Bann zu brechen. Sie blieben nur ein paar Minuten, um ihr nächtliches Täuschungsmanöver nicht zu gefährden. "Wir haben die 18 heiligen Stufen ausgelassen", erklärten die Frauen später. Statt den normalen Zugang über die Treppe zum Goldschrein zu nehmen, kamen sie durch einen Hintereingang, den sonst nur die Angestellten des Tempels benutzen.

Kurz nach Mitternacht waren die Aktivistinnen im Schutz der Dunkelheit aufgebrochen. Für den beschwerlichen Pilgerweg durch einen dichten Wald, der Teil eines Tigerreservats ist, brauchten sie mehr als drei Stunden. Begleitet wurden sie von Polizisten in Zivil, die die Frauen vor Angriffen schützen sollten. Denn seit Wochen haben tausende Hindu-Extremisten die Gegend um das Heiligtum in eine wahre Festung verwandelt, um Frauen den Zutritt zum Tempel zu versperren - ein Protest gegen die Aufhebung des Frauenverbots durch das Oberste Gericht Indiens. Der Tempel wurde zur Kampfzone zwischen radikalen Hindus, die die religiöse Tradition verteidigen, und liberalen Aktivisten, die sich für das Recht der Frauen einsetzen.

Frauen könnten Gott verführen

Am Mittwoch schützte die Polizei die Häuser der beiden Frauen. Den letzten Teil ihres Rückwegs hatten sie in einem Krankenwagen zurückgelegt, um unbemerkt aus der Gefahrenzone herauszukommen. Offenbar waren die beiden, die Bindu und Kanaka Durga heißen und um die 40 Jahre alt sein sollen, in den vergangenen Wochen bereits von den Behörden in Kerala versteckt worden, um sie vor Anschlägen zu schützen.

Für die einen ist der nächtliche Tempelbesuch der Frauen ein Sieg, für die anderen ein Sakrileg. Nachdem Videoaufnahmen von ihrem Besuch publik wurden, kam es im ganzen Bundesstaat zu Protesten. Hindu-Priester sperrten das Gotteshaus, um ein Reinigungsritual durchzuführen. Es sei "ein schwarzer Tag für Kerala", erklärte der Präsident der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) in Kerala, PS Sreedharan Pillai, und rief zu Protesten gegen den Versuch von "Atheisten" auf, "Hindu-Tempel zu zerstören". Der Bundesstaat Kerala hat eine kommunistische Landesregierung, während die BJP mit Premierminister Narendra Modi auf nationaler Ebene regiert.

Dem Glauben nach dürfen Frauen zwischen zehn und 50 Jahren den Sabarimala-Tempel nicht betreten, weil der dort verehrte Gott unverheiratet ist und daher von Besucherinnen "verführt" werden könnte. Menstruierende Frauen gelten laut hinduistischer Tradition als unrein. Sie dürfen nicht an religiösen Riten teilnehmen oder Tempel betreten.

Im September 2018 erklärte jedoch das Oberste Gericht Indiens, die Praxis verstoße gegen die von der Verfassung garantierte Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Zahlreiche Frauen hatten danach versucht, den Tempel zu erreichen, waren aber von wütenden Hindu-Aktivisten abgehalten worden. Im Oktober kam es zu Ausschreitungen zwischen Verbotsbefürwortern und der Polizei, um die 2000 Menschen wurden festgenommen.

Die meisten Tempel in Indien erlauben den Besuch von Frauen und setzen keine strikten Altersregeln. Allerdings gibt es mehrere berühmte Tempel mit absolutem Frauenverbot. Der Patbausi-Satra-Tempel im nordostindischen Assam machte nicht einmal für die damalige Premierministerin Indira Gandhi eine Ausnahme. Und der Sree-Padmanabhaswamy-Tempel im südindischen Thiruvananthapuram verwehrte einer Expertin des Archäologischen Aufsichtsamtes Indiens den Einlass in seine innere Tempelkammer. Zwei bekannte indische Religionsstätten mussten Frauen zulassen. Der muslimische Haji-Ali-Schrein und der hinduistische Shani-Shingapur-Tempel, beide im Bundesstaat Maharashtra, beugten sich der Richterentscheidung.