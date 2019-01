Katastrophe durch explodierte Pipeline

Bei einer Explosion an einer illegal angezapften Benzin-Pipeline in Mexiko sind mindestens 79 Menschen im Feuer umgekommen. 66 weitere werden im Krankenhaus behandelt - darunter einige mit schwersten Verbrennungen an 80 Prozent des Körpers.

Bei den Opfern handelte es sich um Dorfbewohner, die Treibstoff aus der beschädigten Pipeline abzapfen wollten. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der 20.000-Einwohner-Stadt Tlahuelilpan, etwa hundert Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt.

Hunderte Menschen waren am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit Kanistern und Kübeln zu der Benzinleitung geeilt, um sich illegal mit Treibstoff zu versorgen. Es kam jedoch zu einer Explosion und die Pipeline geriet in Brand. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel, erst gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht.

Am Samstag sicherten Soldaten die zerstörte Pipeline, die immer noch rauchte. Gerichtsmediziner untersuchten die verkohlten Leichen. Immer noch hing stechender Benzingeruch in der Luft.

Vor der Explosion spielten sich Szenen wie auf einem Volksfest ab. Videos zeigen Familien mit Kindern, die sich über den unerwarteten Segen freuen. Zeugen schilderten erschütternde Szenen vom Unglück. "Ich war gerade gekommen um zu sehen, was los ist, als sich die Explosion ereignete. Ich bin den Leuten zu Hilfe geeilt", sagte der 47-jährige Fernando Garcia. "Ich musste zwischen den Überresten von Menschen gehen, die vollständig verbrannt waren."

Präsident Andrés Manuel López Obrador versprach, den Kampf gegen die Banden von Benzinräubern zu verdoppeln.