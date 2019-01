Zwei Tote beim Stierringen

In der öffentlichen Diskussion ist Jallikattu (Stierbändigung) im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu umstritten. Die Veranstaltungen finden jedoch regelmäßig statt. Beim Versuch einen Weltrekord bezüglich der Anzahl der Stiere aufzustellen wurden am Sonntag zwei Männer getötet und mehr als 40 verletzt.

Bei den Veranstaltungen, die sich bis in die Zeit der Indus-Zivilisation (3300–1300 v.) nachweisen lassen, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Am Sonntag standen in einer Arena in Viralimalai (etwa 28 km südlich von Tiruchirappalli) Kämpfe von etwa 500 Männern mit mit 1.350 Stieren auf dem Programm,

Dabei wurden mehrmals Zuschauer von Stieren angegriffen, darunter einer der beiden Getöteten. Das zweite Opfer war der Eigentümer eines Stieres. Beim Versucht, sein Tier einzufangen wurde er von einem anderen Stier attackiert. Unter den Verletzten waren neben weiteren Zuschauern auch zwölf Teilnehmer.

Jallikattu-Veranstaltungen finden in Tamil Nadu jeweils zum Erntefest Pongal im Jänner statt. Den besten Stierbändigern winken Geld und Goldmünzen. Obwohl die Kämpfe im Unterschied zum iberischen Stierkampf unblutig sind, gibt es heftige Proteste von Tierschützern dagegen. Wichtigster Grund: Die Stiere werden vor den Kämpfen mit Alkohol und scharfen Gewürzen gereizt.

Rechtliches Hickhack

Indiens Oberster Gerichtshof verbot Jallikattu im Jahr 2014. Vor zwei Jahren hat die Regierung von Tamil Nadu die Kämpfe wieder per Erlass des Gouverneurs erlaubt. Seither finden die Veranstaltungen wieder statt, da in Indiens föderalistischer Verfassung das Recht des Bundesstaats über dem föderalen Recht steht.