Queen wird im Notfall evakuiert

London. (reu/sig) Die Pläne für den Notfall stammen aus dem Kalten Krieg, entwickelt wurden sie für eine mögliche Bedrohung durch eine Nuklearattacke der Sowjetunion. Nun, im Angesicht eines No-Deal-Brexit, werden die Geheimpläne wieder aus der Schublade geholt. Wie britische Zeitungen berichteten, soll die Königsfamilie aus London evakuiert und an einen geheimen Ort gebracht werden, falls es bei einem chaotischen Brexit zu Unruhen kommt.

Grund für den Notfallplan ist die aktuelle Pattsituation zwischen der britischen Regierung und den restlichen 27 Mitgliedstaaten. Zwar haben London und die EU ihr Austrittsabkommen bereits im November vereinbart. Nur wollen die Abgeordneten in Westminster den Deal aber nicht annehmen. Eine Mehrheit stößt sich am sogenannten "Backstop", der eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindern soll. Viele Abgeordnete fürchten, dass diese Notlösung das Königreich auf unbestimmte Zeit an die EU binden würde - eine Zeit, in der das Königreich keine neuen Handelsabkommen abschließen könnte. London will den Backstop zeitlich begrenzen, doch die EU lehnt ein Wiederaufschnüren des Austrittsabkommens ab.





Kommt es zu keiner Lösung, dann schlittert das Königreich am 29. März ohne Abkommen aus der EU - mit verheerenden Konsequenzen. Vertreter der Wirtschaft warnen vor langen Verzögerungen in den Handelsketten durch die Wiedereinführung von Zöllen - und einer folgenden Lebensmittel- und Medikamentenknappheit.