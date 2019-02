Papst feierte in Abu Dhabi eine Messe vor rund 170.000 Gläubigen

Franziskus segnete ein Mädchen, das auf ihn zulief. © afp/Orye Franziskus segnete ein Mädchen, das auf ihn zulief. © afp/Orye



Abu Dhabi. Vor rund 170.000 Gläubigen hat Papst Franziskus zum Abschluss seines historischen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Messe unter freiem Himmel gefeiert. Der Papst winkte bei seiner Ankunft am Sajed-Stadion in Abu Dhabi der begeisterten Menge aus seinem Papamobil zu.

Die Gläubigen schwenkten Flaggen des Vatikans und hielten Plakate in die Höhe. Sie waren in mehr als 2000 Bussen aus dem gesamten Land nach Abu Dhabi gebracht worden.





"Gewiss nicht einfach"

"Für euch ist es gewiss nicht einfach, weit weg von zu Hause zu leben und vielleicht über das Fehlen der Zuneigung eurer Liebsten die Ungewissheit der Zukunft zu verspüren", sagte der Papst in seiner Predigt und ging damit auf die Herkunft der Katholiken in den Emiraten ein. Dort leben rund eine Million Katholiken, bei den meisten handelt es sich um Arbeitsmigranten aus den Philippinen oder Indien. "Ihr seid ein Chor, der eine Vielfalt an Nationen, Sprachen und Riten umfasst", sagte der Papst.

Während der Fahrt mit dem Papamobil rannte ein Mädchen aus der Menge auf den Papst zu, um ihm ein Papier - möglicherweise ein Bild oder einen Brief - zu geben. Nachdem Sicherheitsleute versuchten, sie aufzuhalten, stoppte der Papst jedoch und wandte sich dem Mädchen zu.

Franziskus war vergangene Woche zu seinem historischen Besuch in den Emiraten eingetroffen. Er ist das erste Oberhaupt der katholischen Kirche, das die Arabische Halbinsel und damit die Wiege des Islam besucht. Der Dialog mit dem Islam zählt für Franziskus zu den Schwerpunkten seines Pontifikats.

Franziskus kam, um die Religionen zum Dialog für den Frieden aufzurufen. Er sieht sich als "Anwalt der Armen". Normalerweise besucht er auf seinen Reisen auch Arme, Kranke, Gefängnisse - die Ausgestoßenen der Gesellschaft. In Abu Dhabi war davon wenig zu sehen. Kronprinz Mohammed wollte vor allem eines zeigen: Wir sind tolerant, wir lassen sogar die größte christliche Messe auf arabischem Boden feiern.

Die Emirate seien ein "Leuchtturm der Toleranz, Zurückhaltung und des friedlichen Zusammenlebens", sagte der Herrscher zum Auftakt des Besuchs. Im Vergleich zu anderen arabischen Staaten stimmt das mit der Toleranz in den Emiraten zu einem gewissen Grad: Katholiken dürfen ihren Glauben praktizieren und Kirchen bauen. Wahre Religionsfreiheit herrscht aber auch in den Emiraten nicht. So dürfen Muslime etwa nicht zum Christentum konvertieren. Eine Konversion könne "sozialem Selbstmord gleichkommen", berichtet das katholische Hilfswerks Missio. Der Jubel über den Papst und die offene Selbstbeweihräucherung des Kronprinzen übertünchten bei dem Besuch die sozialen Probleme in dem reichen Öl-Staat.

Franziskus’ Gastgeber, Kronprinz Mohammed, gilt als aggressiver Drahtzieher in der Region. "Er will mit der Beduinen-Saga seines Vaters brechen, die er als anachronistisch betrachtet in einem der am meisten verstädterten Länder der Welt", analysiert der ehemalige französische Diplomat Michel Duclos für das Institut Montaigne.

Obwohl "nur" Kronprinz, halte er die Fäden im Land in der Hand. Mohammed habe eine Armee aufgebaut, mit der er eine aggressive Außenpolitik betreibe und auch in regionaler Konkurrenz zum bisher übermächtigen Nachbarn Saudi-Arabien stehe. Darin zeige sich Mohammeds "Verlangen, gefürchtet zu werden, um respektiert zu werden".