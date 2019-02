Pobacken als Touristenattraktion

Macht "gutaussehende Frauen" zum Produkt: Minister Kiwanda will einen "Miss Curvy"-Schönheits wettbewerb abhalten. © afp/Stringer Macht "gutaussehende Frauen" zum Produkt: Minister Kiwanda will einen "Miss Curvy"-Schönheits wettbewerb abhalten. © afp/Stringer



Kampala. Neben Wildtieren und Nationalparks steht seit vergangener Woche eine weitere Attraktion auf der Liste der Touristen-Highlights Ugandas: kurvige Frauen mit breiten Hüften und dicken Hintern. "Wir haben gutaussehende Frauen, die nett anzusehen sind", sagte Tourismusminister Godfrey Kiwanda bei der Eröffnung der ugandischen Tourismuswoche. "Wir wollen diese einzigartigen Kurven zum Produkt machen, zur Touristenattraktion."

Das ostafrikanische Land bemüht sich, mehr Touristen anzulocken und sich gegen die Konkurrenz in den Nachbarländern Kenia und Tansania - die in Ostafrika im Safari-Tourismus führend sind - durchzusetzen. Im vergangenen Jahr wurde Ugandas 23-jährige Schönheitskönigin Quiin Abenakyo beim Schönheitswettbewerb in China zur "Miss Africa" gekürt. Das will der Tourismusminister jetzt nutzen, sagt er: "Ugandas Tourismus ist mehr als nur Tiere."





Jede fünfte Frau missbraucht

Die Aktion hat landesweit für einen lauten Aufschrei gesorgt. Nicht nur Frauenrechtsorganisationen und Aktivistinnen schrien Alarm, auch Ugandas Erzbischof sprach sich dagegen aus: Nachdem sämtliche Kirchen in den vergangenen Jahren die Bildung der Frauen gefördert hätten, würde dieser Wettbewerb nun die Würde der Frau untergraben, so Erzbischof Stanley Ntagali.

Tourismusminister Kiwanda pilgert momentan im Rahmen der nationalen Tourismuswoche durchs Land. Er besucht die Wasserfälle am Nil und zahlreiche Nationalparks. Eigentlich sollte ihn die "Miss Africa" Quiin Abenakyo dabei begleiten. Doch sie hat abgesagt: "Sie fühlt sich nicht gut", erklärte Brenda Nanyonjo, die Direktorin der Miss-Uganda-Stiftung. Im Internet machen nun die Frauen mobil: Knapp 3000 Uganderinnen haben bereits eine Online-Petition unterzeichnet, um die Werbekampagne zu stoppen. "Diese Leute betrachten uns als Objekte und reduzieren uns Frauen auf nichts", heißt es in der Begründung der Petition. "In einem Land, in dem Frauen von Männern auf der Straße betatscht werden - jetzt wird das auch noch legalisiert, das ist nicht fair", heißt es weiter. Die Forderung: Tourismusminister Kiwanda soll sich öffentlich entschuldigen.

Aktion lockt Sextouristen

Ugandas Frauen-Netzwerk Uwonet fordert den Minister in einer Erklärung zum Rücktritt auf. "Die Regierung muss klar und deutlich erklären, dass sie sich nicht mit der Kampagne des Ministers gemein macht", heißt es. Letztlich wurde das Thema in Tageszeitungen, TV- und Radiotalkshows so heiß debattiert, dass sich selbst der Präsident Yoweri Museveni einmischen musste. Er hielt extra eine Pressekonferenz dazu ab. Normalerweise hat der 74-Jährige, der seit 33 Jahren an der Macht ist, das letzte Wort in sämtlichen Entscheidungsprozessen. Er versicherte, er habe mit dieser Touristenkampagne nichts zu tun und erst aus den Medien davon erfahren. Doch er unterstütze sie. Die Kritikerinnen bezichtigte er in einer Rede als "hole Köpfe", die "selbstverliebt" nur "seichte Argumente" vorweisen können. Er verteidigt seinen Minister, dieser sei nach der Nominierung der Uganderin Quiin Abenakyo zur Miss Africa 2018 "kreativ" gewesen, Ugandas Frauen auch für den Tourismussektor nutzen zu wollen. Für Frauenrechtlerinnen in Uganda ist das eine schmerzhafte Niederlage. Immerhin galt das Land bislang auf dem afrikanischen Kontinent als ein Vorbild in Sachen Frauenrechte.

Jeder Wahlbezirk wird im Parlament von mindestens einer weiblichen Abgeordneten vertreten. Die Parlamentsvorsitzende ist eine Frau, immerhin die drittmächtigste Person im Land. Ugandas Frauen für den Tourismus zu vermarkten, birgt das Risiko, vor allem Sex-Touristen nach Uganda zu locken. Noch dazu erinnert die zur Schaustellung ausladender Hüften an die Menschenzoos in Europa während der Kolonialzeit. Damals wurden afrikanische Frauen mit besonders großen Hintern in London und Brüssel als Attraktionen angepriesen.