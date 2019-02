"Der Papst hat enttäuscht"

Rom. Marie Collins wurde als 13-Jährige von einem Priester vergewaltigt. Erst Jahrzehnte später konnte sie darüber sprechen, Schuldgefühle, Scham und Depressionen prägten ihr Leben. Als Aktivistin kämpft Collins gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche und gründete eine nach ihr benannte Stiftung für Betroffene. 2014 berief Papst Franziskus sie in die päpstliche Kinderschutz-Kommission. 2017 trat Collins aus Protest zurück. Sie beklagte den Widerstand in der Kurie, insbesondere in der damals von Kardinal Gerhard Ludwig Müller geleiteten Glaubenskongregation.

"Wiener Zeitung": Wie optimistisch sind Sie, dass der Vatikan-Gipfel über sexuellen Missbrauch in der Kirche Veränderung bringt?

Marie Collins: Ich bin nicht sehr optimistisch. Aber die Konferenz hat das Potenzial, zu einem Wendepunkt zu werden, wenn die Teilnehmer die Chance ergreifen.

Viele Kirchenführer behaupten, die Konferenz diene dazu, eine Art universales Bewusstsein im Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche zu schaffen. Ist das sinnvoll?

Es stimmt, dass das Bewusstsein über Missbrauch in der Kirche und das Niveau seiner Akzeptanz von Land zu Land unterschiedlich stark ausgeprägt sind. In manchen Ländern Afrikas oder Asiens haben Betroffene große Schwierigkeiten, gehört zu werden. Bischöfe sind dort selbstgefällig und erkennen das Problem nicht.

Sie nahmen mehrfach an Kursen für Bischöfe in Rom teil, in denen diese für Kinderschutz sensibilisiert wurden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

In den Gesprächen mit ihnen wurde mir klar, dass die Bischöfe völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was überhaupt unter sexuellem Missbrauch zu verstehen ist. Das Kirchenrecht spricht sehr vage von "Verstößen gegen das sechste Gebot" ("Du sollst nicht Ehebrechen", Anm.). Auch die Parole "null Toleranz" interpretieren sie ganz unterschiedlich. Manche Bischöfe, etwa aus Amerika und Australien, sind schon sehr weit. Andere interessieren sich nicht für das Thema oder meinen, es sei nicht relevant.

Was sollte auf der Konferenz konkret passieren?

Wir brauchen eine in der gesamten Kirche verankerte Definition davon, was genau unter sexuellem Missbrauch zu verstehen ist. Dasselbe gilt für die Konsequenzen der Taten. Franziskus verspricht "null Toleranz". Die Öffentlichkeit versteht darunter die Entlassung von Priestern aus dem Priesterstand, sobald sie als Täter überführt sind. Was aber verstehen die Bischöfe oder der Papst genau unter dieser Formel? Das Ergebnis muss im Kirchenrecht festgeschrieben werden.

Warum tut sich die Kirche so schwer mit dem Thema?

Sie hat lange vertuscht, um "Skandale" abzuwenden. Die Verantwortlichen sorgten sich mehr um den guten Ruf der Institution als um die Opfer. Das gilt vor allem in Ländern, wo das Thema erst jetzt zum Vorschein kommt. Sie wollen so wenig Diskussion wie möglich und meinen, dass sie weniger respektiert würden, wenn sie Missbrauch als Problem anerkennen. Viele sehen in den Opfern, die sich zu Wort melden, Feinde der Kirche. Sie sehen nicht, dass ihnen Respekt entgegengebracht würde, wenn sie das Thema endlich konsequent angehen.

Die römische Glaubenskongregation hat die Bischofskonferenzen bereits vor Jahren dazu aufgefordert, Richtlinien für den Kinderschutz anzunehmen. Warum folgen viele nationale Bischofskonferenzen dieser Aufforderung bis heute nicht?

Bislang hat nur die Hälfte aller Bischofskonferenzen weltweit die Standards der Glaubenskongregation erfüllt. Es gibt in der Kirche kein einheitliches Vorgehen bei Missbrauchsfällen. Immer noch hängt alles vom lokalen Bischof an und von seinem Willen zur Aufklärung. Die Glaubenskongregation weigert sich, ihre Richtlinien öffentlich zu machen. Auch die Kinderschutzkommission hat 2016 klare Richtlinien entwickelt, die in jeder Diözese Standard werden sollten. Auf der Konferenz sollten alle Bischöfe ein Exemplar dieses Dokuments in ihrer Sprache bekommen und verpflichtet werden, diese Richtlinien anzuwenden.

Sind kulturelle Unterschiede maßgeblich für die Unterschiede?

Kulturelle Vorstellungen und Gebräuche können unterschiedlich sein, aber das Wohl des Kindes muss immer Vorrang haben. Alle Kinder auf der Welt haben das Recht auf dieselbe Sicherheit.

Der Papst hat 2016 ein Verfahren gegen Bischöfe eingerichtet, die Missbrauchsfälle vertuschen. Ist das genug?

Der Papst hat gesagt, es gebe ein Verfahren gegen Bischöfe oder Obere, die vertuscht haben. Das Verfahren ist geheim. Die Details darüber, wie gegen diese Männer ermittelt wird, wer ermittelt, wer urteilt und welche Strafen angewendet werden, das wird bisher alles im Vatikan hinter verschlossenen Türen gehandhabt. Wenn ein Bischof wegen Fahrlässigkeit abgesetzt wird, darf er zurücktreten und als Begründung wird seine schlechte Gesundheit oder sein Alter angegeben. Das bedeutet, er muss keine Verantwortung für seine Taten übernehmen. Die Geheimniskrämerei führt zu dem Eindruck, es gäbe so ein Verfahren gar nicht. Andere Bischöfe werden auf diese Weise auch nicht abgeschreckt. Das Verfahren sollte den Teilnehmern, aber auch der Öffentlichkeit genau erklärt werden und die bisherigen Verurteilten sollten ebenfalls bekanntgegeben werden.

Wie sehen Sie die Rolle von Papst Franziskus beim Thema Missbrauch?

Der Papst hat enttäuscht. 2014 setzte er eine Kinderschutzkommission ein und nahm deren Empfehlungen an. Als aber die Kurie sich dagegen wehrte, die empfohlenen Veränderungen umzusetzen, tat er nichts. Er hat viele gute Ankündigungen gemacht, etwa "null Toleranz", aber er hat das in der Universalkirche nicht umgesetzt. Seine Worte sind gut, aber es folgen keine Taten.