Opfer fordern konkrete Ergebnisse

Proteste in Rom beim "March for Zero Tolerance".

Vatikanstadt. Die Teilnehmer an der Kinderschutzkonferenz im Vatikan betrachten das Gipfeltreffen als "Wendepunkt" im Einsatz der Kirche gegen Kindermissbrauch. "Das Zuhören in einem Klima des gegenseitigen Respekts führt zu großen Resultaten", sagte der Moderator der Konferenz, Pater Federico Lombardi, am Samstag bei einem Pressebriefing, während Opfervertreter für konkrete Ergebnisse demonstrierten.

In den wenigen Tagen des Gipfels sei das Bewusstsein der Notwendigkeit, effiziente Strategien im Kampf gegen Kindesmissbrauch umzusetzen, stark gewachsen, so Lombardi. Die Zeugnisse der Missbrauchsopfer hätten die Gipfelteilnehmer zutiefst bewegt.

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx hob die Offenheit und die Bereitschaft der Kirche hervor, den Wandel in Richtung einer stärkeren Kommunikation auch bei einer fürchterlichen und stark ausgedehnten Plage wie jene des Kindesmissbrauchs zu akzeptieren. "Die Schritte nach vorn in der Kultur des Dialogs sind beeindruckend", sagte Marx. Er äußerte die Hoffnung, dass das nächste Kinderschutztreffen nicht in fünf Jahren, sondern viel früher stattfinde.

Schwere Versäumnisse

Marx räumte auch schwere Versäumnisse der Kirchenverwaltung ein. "Akten, die die furchtbaren Taten dokumentieren und Verantwortliche hätten nennen können, wurden vernichtet oder gar nicht erst erstellt", sagte der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz laut der Deutschen Presse-Agentur. Nicht die Täter, sondern die Opfer seien "reglementiert" und ihnen sei "Schweigen auferlegt" worden.

"Festgelegte Verfahren und Prozesse zur Verfolgung von Vergehen wurden bewusst nicht eingehalten, sondern abgebrochen oder außer Kraft gesetzt", kritisierte Marx in seinem Vortrag. "Die Rechte von Opfern wurden gleichsam mit Füßen getreten und sie der Willkür Einzelner ausgeliefert. Dies sind alles Geschehnisse, die dem zutiefst widersprechen, wofür die Kirche stehen sollte."

Wer Kinder verletze, verletze Gott, hoben die Teilnehmer am Gipfeltreffen hervor. Im Rahmen der Arbeitsgruppen wurde unterstrichen, dass die Kirche zu mehr Synodalität finde. Zugleich sei es prioritär, jene Länder zu unterstützen, die noch keine Protokolle zum Kinderschutz entworfen habe. Wichtig sei es auch, die Präsenz von Frauen und Laien in den Diözesen zu stärken, hieß es. Besprochen wurde auch das Thema einer genaueren Prüfung der Seminaristen. Alle Aspekte ihrer Persönlichkeit sollten genau beleuchtet werden. Kandidaten, die von einem Seminar abgelehnt worden seien, dürften nicht von einem anderen aufgenommen werden.

Der maltesische Erzbischof Charles J. Scicluna meinte, der Dialog unter den Diözesen und der Informationsaustausch in der Kirche in Sachen Kindesmissbrauchs müsse stärker gefördert werden. Zugleich hob Scicluna hervor, dass die Missbrauchsopfer zu wenig über die Kirchenverfahren informiert seien. "Sie werden zwar als Zeugen befragt, aber ihre Rolle sollte beim Verfahren ausgebaut werden", meinte der Erzbischof, Chefaufklärer des Papstes in Sachen Kindesmissbrauchs.

Kirche will bestimmte Daten herausgeben

Unter den Teilnehmern wachse das Bewusstsein, dass die Verschwiegenheit, die bei kirchlichen Verfahren den Angeklagten garantiert werde, aufgelockert werden müsse. Scicluna hatte am Freitag angekündigt, dass der Vatikan in naher Zukunft über die Zahl aller Geistlichen informieren wolle, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen kirchenrechtlich bestraft wurden. Die Römische Glaubenskongregation arbeite an der Erfassung und Herausgabe der entsprechenden statistischen Daten.

Die nigerianische Ordensoberin Veronica Openibo sprach über "Offenheit zur Welt hin als Folge der kirchlichen Sendung". "Wir dürfen Missbrauchsfälle nicht verheimlichen. Zu oft wollen wir ruhig bleiben, bis sich der Sturm gelegt hat. Doch der Sturm wird sich nicht legen. Auf dem Spiel steht unsere Glaubwürdigkeit", sagte Openibo. "Derzeit erleben wir einen Zustand der Krise und der Schande."

Beschlüsse sind nicht vorgesehen

Inzwischen demonstrierten Vertreter von Missbrauchsopfern unweit des Vatikans. Sie forderten vom Papst und den Kirchenoberen konkrete Ergebnisse am Ende der Konferenz am Sonntag. Eine Gruppe von Demonstranten zog am Samstag in Rom von der zentralen Piazza del Popolo zur Engelsburg nahe des Vatikans. Opfervertreter zeigten sich enttäuscht über die bisherigen Gipfeltage. Sie bemängelten, dass sie vom Papst nicht empfangen worden seien.

Am frühen Samstagabend findet in der Sala Regia im Apostolischen Palast die Bußliturgie statt, am Sonntagvormittag die Heilige Messe. An ihrem Ende wird der Papst das Wort ergreifen. An dem viertägigen Anti-Missbrauchsgipfel, der am Donnerstag im Vatikan begonnen hat und bis Sonntag läuft, beteiligen sich 190 offizielle Teilnehmer. Österreich wird durch Kardinal Christoph Schönborn vertreten. Abstimmungen oder Beschlüsse über Papiere sind nicht vorgesehen.