Venezuelas Transplantations-Patienten leben in Angst

Caracas. (reuters) Yasmira Castano hat vor fast 20 Jahren eine Leber transplantiert bekommen. Dann hat die junge Venezolanerin ihre Schule abschließen können und arbeitete als Kosmetikerin. Doch Ende vergangenen Jahres konnte die nun 40-Jährige nicht mehr die notwendigen Medikamente auftreiben, die ihr Körper braucht, damit er das fremde Organ nicht abstößt. Die Finanzkrise hat schwere Spuren in Venezuelas Gesundheitssystem hinterlassen. Kurz nach Weihnachten hat Castano ihre neue Leber verloren. Heute muss sie dreimal in der Woche zur Dialyse, um ihr Blut zu reinigen. Aber das Spital, in das Castano gehen muss, einst eines der angesehensten in Südamerika, kämpft selbst mit dem Mangel an Dialyse-Materialien. Ganz zu schweigen von der Wasserknappheit. Castano wiegt nur noch 35 Kilo.

Ihre 21-jährige Zimmergenossin Lismar Castellanos sagt es ganz deutlich: "Leider könnte ich sterben." Auch Castellanos hat vergangenes Jahr ihre transplantierte Leber verloren.





Die Frauen gehören zu den rund 3500 Transplantations-Patienten in Venezuela. Jahrelang war es ihnen möglich, ein normales Leben zu führen. Doch der wirtschaftliche Kollaps unter dem umstrittenen Präsidenten Nicolás Maduro hat es dem Land verunmöglicht, im Ausland genügend Medikamente zu kaufen - oder selbst welche herzustellen. 31 Venezolaner haben im vergangenen Monat feststellen müssen, dass ihre Körper anfangen, die verpflanzten Organe wieder abzustoßen - aufgrund eines Mangels der notwendigen Medikamente, erklärt die Gesundheitsorganisation Codevida. Mindestens sieben sind in den vergangenen drei Monaten daran gestorben.

Dialyse-Einrichtungen sind

zur Hälfte außer Betrieb

Weitere 16.000 Venezolaner, viele davon auf eine Organspende hoffend, hängen derzeit an der Dialyse. Doch auch hier wagt man kaum zu sagen, wie lange die Materialien noch ausreichen. Fast die Hälfte der Dialyse-Einrichtungen des Landes ist bereits außer Betrieb, erklärt etwa der oppositionelle Politiker und Onkologe José Manuel Olivares, einer der prominentesten Kritiker der verheerenden Gesundheitslage. In den vergangenen drei Wochen sind sieben Menschen aus Mangel an Dialyse-Geräten gestorben.

Doch nicht nur das: Längst kurierbare Krankheiten wie Diphtherie und Masern sind wieder auf dem Vormarsch - es gibt nicht genügend Antibiotika beziehungsweise Impfstoffe.