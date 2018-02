Das Maschinengewehr Gottes schweigt

© getty/Keystone © getty/Keystone



New York. (rs) Seinen Anhängern hatte Billy Graham bereits 2005 bei einem dreitägigen Massenspektakel mit mehr als 230.000 Besuchern Lebewohl gesagt. "Ich freue mich darauf, bald Gott ins Gesicht zu sehen", sagte der schon damals von einer Krebserkrankung und seinem Parkinson-Leiden körperlich schwer gezeichnete Fernseh-Prediger. Knapp dreizehn Jahre später wird es aber nun dennoch einmal die große Verabschiedung von jenem Mann geben, der nicht nur der einflussreichste christliche Prediger der Welt, sondern auch der Berater zahlreicher US-Präsidenten war. Denn wie seine Familie am Mittwoch berichtete, ist Graham nun im Alter von 99 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat North Carolina verstorben.

US-Präsident Donald Trump würdigte Graham als "sehr besonderen Mann". "Es gab niemanden wie ihn!", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Graham werde "von Christen und allen Religionen vermisst werden".





Der US-Evangelist, der Jahrzehnte als "Papst" der amerikanischen Protestanten galt, hatte immer ein Kämpfer sein wollen, ein Seelenfänger. Allein mit seinen "Kreuzzügen" (crusades) erreichte der einstige Baptistenpfarrer mehr als 200 Millionen Zuhörer in aller Welt, unzählige Menschen fanden durch ihn zum Glauben. Auch der frühere US-Präsident George W. Bush schrieb es dem Einfluss Grahams zu, dass er seinen Alkoholismus überwunden und den "Weg zu Gott gefunden" habe.

1918 als Sohn eines einfachen Bauern in North Carolina geboren, war Graham selbst mit 16 von einem reisenden Evangelisten zum Baptismus bekehrt worden. Nach einer Ausbildung zum Pfarrer begann er seine Arbeit als "Erweckungsprediger". Doch das Leben und Predigen in einer Kirchengemeinde reichte ihm nicht, er wollte ein größeres Publikum erreichen. Ende der 1940er Jahre begann Graham damit, auf eigene Faust als evangelikaler Prediger in Zelten zu predigen. Wirkliches Aufsehen erregte er allerdings im Jahr 1949 mit einem seiner ersten "Kreuzzüge": Eine zunächst nur für drei Wochen geplante Verkündungsveranstaltung in Los Angeles musste auf mehr als acht Wochen verlängert werden, weil das Zelt jeden Tag brechend voll war.

"Jesus liebt Dich"

Nicht zuletzt mit Hilfe des konservativen Verlegers William Randolph Hearst ging es von da an steil bergauf. 1950 gründete der Massenprediger die "Billy Graham Evangelistic Association", die inzwischen ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Dollar angehäuft hat. 1957 predigte Graham dann über 16 Wochen hinweg im New Yorker Madison Square Garden, insgesamt rund 2,4 Millionen Menschen nahmen nach Angaben der Billy-Graham-Bibliothek an diesen Massen-Gottesdiensten in der Arena der Ostküstenmetropole teil.