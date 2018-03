"Menstruation ist ein natürlicher Prozess"

Neu Delhi. Indien ist kein freundliches Land für Frauen: 21 Mitgiftmorde, zwei Säure-Attacken und 108 Vergewaltigungen werden im Schnitt pro Tag gemeldet. Rund 30 Prozent aller Frauen wurden schon als Kinder verheiratet und die Geburt eines Mädchens ist vielfach kein Anlass zur Freude. Geschlechterselektion bleibt weit verbreitet. Nur 35 Prozent aller Frauen habe eine weiterführende Ausbildung. Zudem gehört Indien zu den gefährlichsten Ländern der Welt für Frauen. Doch es gibt kleine Fortschritte.

In Dezember 2011 schockierten die bestialische Massenvergewaltigung und der Mord an der Studentin Jyoti Singh in einem Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi ganz Indien. Das Verbrechen löste wochenlange Proteste im ganzen Land aus und stieß eine Debatte über die Sicherheit von Frauen in Indien an, die bis heute anhält. Vor kurzem starteten auch Frauen in Indien im sozialen Netzwerk Twitter eine #MeToo-Kampagne, um zu zeigen, wie weit verbreitet sexuelle Gewalt gegen Frauen weiterhin ist und wie oft diese als "Kavaliersdelikt" abgetan wird.

Zeitungen und Fernsehen berichten jeden Tag von grausamen Verbrechen: Massenvergewaltigungen, Ehrenmorden, Verschleppung oder Verkauf in die Prostitution, häusliche Gewalt und Tötung angeblicher Hexen. Gerade auf dem Lande diktiert eine konservative patriarchalische Gesellschaft das Leben von Frauen, die oft als Letzte im Haushalt essen müssen, was die Männer übrig gelassen haben. Doch sozialer Druck, entschlossene Aktivistinnen, Indiens Filmindustrie, aber auch die Gerichte und die Politik haben dazu beigetragen, repressive Muster aufzubrechen und schrittweise Veränderungen durchzusetzen:

Im Dezember 2017 entschied das Oberste Gericht in Neu Delhi, das bislang erlaubte Privileg der Sofortscheidung für muslimische Männer zu verbieten, weil diese Praxis gegen die Verfassung verstoße. Der sogenannte "dreifache Talaq" ist seither in Indien verboten. Die Gerichte stellten sich auch auf die Seite von Frauen, die gegen die jahrhundertealte Praxis kämpfen, die Frauen den Zutritt in bestimmte Hindu-Tempel und islamische Moscheen verbietet.

Zutritt erlaubt

Im August 2016 etwa entschied der Bombay High Court, dass Frauen das Recht hätten, auch den inneren Teil des Hajji Ali Dargah aus dem 15. Jahrhundert, eine Moschee und ein muslimisches Grabmal im Süden von Indiens Finanzmetropole Mumbai zu betreten. Die Leitung des Gotteshauses beugte sich dem Richterspruch. Aktivistinnen wie die 32-jährige Trupati Desai stürmten immer wieder mit medienwirksamen Aktionen hinduistische Tempel, die Frauen den Besuch verbieten. Der Shani Shingnapur Tempel in Südindien gab im April 2016 seine 400-jährige Tradition auf und erlaubt seither Frauen den Zutritt. Auch andere Tempel öffneten auf Druck der Öffentlichkeit ihre Tore für Frauen. "Es war ein großer Sieg und ein Bruch mit der Tradition", erklärte Desai vor einigen Wochen. "Ich habe schon von klein auf wahrgenommen, dass Mädchen diskriminiert werden und wie indische Männer Mädchen immer kontrollieren wollen, und ich fand das inakzeptabel."