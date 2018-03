"Gesundheit wird aus eigener Tasche bezahlt"

Warten auf Behandlung: In Spitälern dem Subkontinent kann das einen halben Tag dauern. © getty/J. Dey Warten auf Behandlung: In Spitälern dem Subkontinent kann das einen halben Tag dauern. © getty/J. Dey



NewDelhi/Wien. Gagandeep "Cherry" Kang ist eine der wenigen Wissenschafterinnen Indiens, die es bis zur Spitze geschafft haben. Die Direktorin des Instituts für Translationale Gesundheitsforschung und -technologien (THSTI) in Faridabad südlich der Hauptstadt New Delhi leitet eines der wichtigsten biomedizinischen Institute auf dem Subkontinent. Sie will den Gesundheitsproblemen des Landes Einhalt gebieten, sagte sie zur "Wiener Zeitung" am Rande einer Studienreise auf Einladung des Austrian Institute of Technology (AIT).

"Wiener Zeitung": Ihr Institut hier befindet sich in einem Biotech-Cluster. Welche Idee steht dahinter und wo steht Indien in der Biomedizin?

Information Zur Person



Gagandeep "Cherry" Kang, geboren 1962, ist Direktorin des Instituts für Translationale Gesundheitsforschung nördlich von New Delhi. Die Mikrobiologin ist eine der führenden Expertinnen für gastrointestinale Erkrankungen ihres Landes und hat eine Impfung gegen Rotavirus mitentwickelt. Als Aufsichtsrätin berät sie zudem die Hilleman Laboratories des britischen Wellcome Trust zu hitzeresistenten Impfstoffen.

Cherry Kang: Wir befinden uns im Biotech-Zentrum der Region nördlich von New Delhi, in dessen Mitte unser Zentrum für translationale Forschung und ein Universitätsinstitut der Unesco stehen. Mit einem Jahresbudget von zehn Millionen US-Dollar (acht Millionen Euro) von der öffentlichen Hand hat das THSTI den Auftrag, große Probleme der öffentlichen Gesundheit zu lösen sowie zum Wachstum der Biotech-Industrie beitragen. Wir entwickeln Medikamente für den Markt, müssen also grundlegende Ergebnisse in klinische Studien überführen und arbeiten dabei auch mit Firmen zusammen.







Pharmakonzerne machen in Indien Medikamententests. Immer wieder gibt es Berichte, dass sie Testpersonen unzureichend über mögliche Gefahren informieren. Arbeiten Sie auch mit solchen Firmen?

Für klinische Tests werden viele Probandinnen und Probanden benötigt und wir sind ein bevölkerungsreiches Land. Wenn ein internationaler Konzern Medikamentenversuche bei uns machen will, haben wir kein Problem damit, so die Perspektive ist, dass die Impfungen auch in Indien erhältlich sind. 2013 stoppte das Höchstgericht klinische Versuche wegen unethischer Praktiken, in denen die Menschen als Versuchskaninchen benutzt und unzureichend informiert wurden. Heute gibt es strenge Regeln, wie Medikamententests abzulaufen haben, wiewohl sie immer noch kein leichter Verhandlungsgegenstand sind. Aber die Praktiken sind besser geworden.

Auch Indien erzeugt Impfungen für den Weltmarkt. Welche?

In Indien werden jedes Jahr 27 Millionen Kinder geboren. Um sie zu impfen, benötigen wir gigantische Mengen an Vakzinen. Wir können uns aber nicht einmal die billigsten Impfstoffe aus dem Westen leisten, also machen wir unsere eigenen. 60 Prozent der gängigen Impfungen für Babys werden bei uns erzeugt, was übrigens ermöglichte, dass auch bei uns die Impfrate bei Kleinkindern auf 80 Prozent gestiegen ist.