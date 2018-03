Auf dem Flughafen in Kathmandu kam es zu einer Flugzeugkatastrophe. © APAweb / Reuters, Navesh Chitrakar Auf dem Flughafen in Kathmandu kam es zu einer Flugzeugkatastrophe. © APAweb / Reuters, Navesh Chitrakar



Kathmandu. Bei einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Montag mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. 31 Leichen seien in den Trümmern gefunden worden und acht Schwerverletzte im Krankenhaus gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Maschine mit rund 70 Menschen an Bord kam aus Bangladesch.