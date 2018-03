Ägyptens "Nationaler Frauenrat" erhebt sich

Kairo. "Wir sind eine laute Stimme." An Selbstbewusstsein mangelt es Maya Morsi nicht, wenn sie in ihrem Büro in Kairo über den "Nationalen Frauenrat" spricht, dem sie seit 2016 vorsitzt. Allein dass es ihre Organisation und in der Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi auch Frauen auf Ministerposten gebe, sollte jungen Frauen in Ägypten machen. Denn Defizite gebe es noch genug.

Es gebe in dem nordafrikanischen Land bereits Gouverneurinnen, berichtete Morsi jüngst in einem Gespräch mit österreichischen Journalisten in Kairo, auch die Chefin der Zentralbank sei eine Frau. Und auch der Verfassungsgerichtshof hat sechs weibliche Mitglieder, sieht die Frauenbeauftragte durchaus Fortschritte. "Man muss das Bewusstsein ändern", meinte Morsi, die selbst mehrere Hochschulabschlüsse aus Ägypten und den USA vorweisen kann und mehrere Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet hat.





Gewalt gegen Frauen überall verbreitet

Dass sie damit nicht repräsentativ für die ägyptische Gesellschaft ist, ist Morsi bewusst. Nur ein Viertel der arbeitenden Menschen seien Frauen. Auch Gewalt gegen Frauen sei "überall" verbreitet, ebenfalls sexuelle Belästigung. Diesbezüglich sei die Gesetzeslage aber geändert worden. "Wir müssen Frauen vor Gewalt schützen, da darf es keine Diskriminierung geben." Der "Nationale Frauenrat", der direkt dem Präsidenten unterstellt ist, ermutige junge Frauen auch, von Übergriffen zu berichten. Das zeige bereits Wirkung, zeigte sich Morsi in dem Journalistengespräch erfreut. Es sei für Frauen nicht mehr völlig tabu, über derartige Vorfälle Zeugnis abzulegen.

Um dem Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken (bis 2050 könnte die ägyptische Bevölkerung laut Prognosen von derzeit knapp 100 Millionen auf 150 Millionen anwachsen) und auch das soziale Leben zu verbessern, sende der Frauenrat auch "Aufklärungskarawanen" in die weniger entwickelten Gebiete des nordafrikanischen Landes. "Es gibt auch lokale Einheiten, die Verhütungsmittel verteilen." Probleme mit einflussreichen religiösen Gruppen - vor allem Muslime, aber auch die traditionell konservativen christlichen Kopten - gebe es dabei keine. Abtreibungen seien aber bei beiden Gruppen tabu: "Per Gesetz sind sie nur bei Vergewaltigungen erlaubt. Und wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist."

Muslimbrüder großer Rückschritt für Frauenrechte

Mit Schaudern denkt die Frauenrätin aber an die Zeiten der Regierung der Muslimbrüder unter Mohammed Mursi zurück, der im Frühsommer 2013 nach tagelangen Massenprotesten vom Militär seines Amtes enthoben worden war. "Das war ein großer Rückschritt für die Frauenrechte in Ägypten." Die Regierung der radikalislamischen Muslimbrüder habe selbst internationale Abkommen außer Kraft gesetzt oder nicht unterzeichnet, wenn sie ihrer Meinung nach nicht mit dem islamischen Recht, der Scharia, vereinbar gewesen seien.

Die Muslimbrüder wollten auch das Heiratsalter vom Mädchen auf neun Jahre herabsetzen. Damit wären die Kinderehen legalisiert worden, die in Ägypten nach wie vor ein Problem sind. 2017 habe es in absoluten Zahlen rund 100.000 Fälle gegeben, meinte Morsi. Das sei rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie selbst habe damals als UNO-Vertreterin vor dem Parlament gesprochen. "Die meisten Männer haben mir den Rücken zugekehrt...."

Allerdings will auch Maya Morsi die ägyptische Gesellschaft nicht völlig umkrempeln. Ob es für sie ein Problem sei, dass es in Ägypten keine reine Zivilehe gibt? "Ich denke, wir sollten genau auswählen, wofür wir unsere Energie einsetzen, um zu kämpfen." Stört es sie, dass im ägyptischen Alltag nicht wenige vollverschleierte Frauen zu sehen sind? "Das ist ihr persönliches Recht, eine persönliche Entscheidung." Auch wenn der Niqab den Frauen von ihren Männern aufgezwungen werde, wolle sie nicht einschreiten. Bei kleinen Mädchen sehe sie da ein Problem, bei erwachsenen Frauen nicht. Diese könne selbst entscheiden, "ob sie sich das von ihrem Mann gefallen lässt".