Drei Frauen gegen Trump

Stormy Daniels klagt. Stormy Daniels klagt.



Washington. (wak) Die Gerichte der USA finden sich derzeit in einer ungewohnten Situation wieder. Drei verschiedene Frauen gehen derzeit juristisch gegen den höchsten Mann des Landes vor. Zwei davon geben an, Affären mit Trump gehabt zu haben, und versuchen sich aus einer Stillschweige-Vereinbarung zu befreien. Eine dritte, die in Trumps Reality-Show "Apprentice" aufgetreten ist und laut ihr von ihm gegen ihren Willen geküsst und betatscht wurde, klagt Trump wegen Verleumdung.

Denn die etwaige sexuelle Nötigung ist verjährt, aber die Tatsache, dass Trump Summer Zervos als Lügnerin hinstellte, nicht. Zervos war eine von mehr als einem Dutzend Frauen, die im Wahlkampf von sexuellen Übergriffen Trumps berichtet hatten.





Das aktuelle juristische Ungemach für den Präsidenten wurde zusätzlich durch den Etappensieg einer weiteren Frau in ihrem Vorgehen gegen Trump gesteigert. Summer Zervos, eine frühere Teilnehmerin an Trumps TV-Show "Apprentice", hat den Präsidenten bei einem New Yorker Gericht wegen Verleumdung verklagt.



Karen McDougal Karen McDougal



Die Klage bezieht sich auf Trumps Äußerungen, die von mehr als einem Dutzend Frauen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen sexueller Übergriffe seien erlogen. Nach Zervos’ Schilderung wurde sie von Trump im Jahr 2005 gegen ihren Willen geküsst und betatscht. Am Dienstag konnte Zervos einen Etappensieg feiern - denn die Richterin Jennifer Schecter schmetterte in New York den Antrag von Trumps Team ab, die Verleumdungsklage fallen zu lassen. Deren Argument: Die Gerichte der Bundesstaaten hätten keine Rechtshoheit über den Präsidenten. Richterin Schecter zeigte sich unbeeindruckt: "Niemand steht über dem Gesetz", sagte sie. Die Verleumdungsklage kann damit weiter vorangehen.



Summer Zervos klagt ebenso. Summer Zervos klagt ebenso.



Doch auch Frauen, die angeben, einvernehmlich mit Trump eine Affäre gehabt zu haben, klagen. Nach der Pornodarstellerin Stormy Daniels will nun auch frühere "Playboy"-Model Karen McDougal die Aufhebung einer Schweigevereinbarung über eine angebliche Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump erwirken. Die Anwälte des früheren "Playboy"-Models Karen McDougal reichten am Dienstag eine entsprechende Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein.

Zur Erinnerung: Stormy Daniels, mit bürgerlichen Namen Stephanie Clifford, hatte zwar schon 2011 ein Interview über ihre Affäre mit Trump - und absolvierte auch einen Lügendetektortest, der ihrer Darstellung recht gab. Das Interview wurde damals aber nicht veröffentlicht.

Daniels unterschrieb während des späteren Wahlkampfes 2016 eine Schweigevereinbarung über ihre Affäre im Gegenzug zu der Bezahlung von 130.000 Dollar. Dieses Geld wurde von Trumps langjährigem Anwalt Michael Cohen an Daniels gezahlt. Das Geld kam laut Cohen aus den "persönlichen Finanzen" des Anwalts, Trump hatte nichts damit zu tun und wusste auch nichts davon. Stimmt nicht, sagt Daniels.

Der Begünstigte Trump habe zudem die Vereinbarung nie unterschrieben, was sie laut Daniels Anwälten nichtig mache. Ein weiterer juristischer Fallstrick ist der gezahlte Betrag - sollte es eine Erstattung für Cohen gegeben haben, käme das einer unerlaubten Wahlkampffinanzierung gleich.

Man weiß deshalb nun relativ gut über die Affäre Bescheid, weil das damalige Interview von Daniel mit "In Touch" nun publiziert wurde - es wird ja nicht von der später abgeschlossenen Vereinbarung berührt. Cohen gab im Februar zu, Daniels bezahlt zu haben - für Daniels Anwälte damit eine Verletzung der Schweigevereinbarung seitens Cohen.

Das ehemalige "Playboy"-Model Karen McDougal klagt wiederum das Trump nahestehende Medienunternehmen American Media Inc. (AMI), das Mutterhaus des Skandalblatts "National Enquirer". AMI erwarb der Klage zufolge während des Wahlkampfs 2016 für 150.000 Dollar (nach heutigem Wert: 122.500 Euro) die Exklusivrechte an McDougals Geschichte. Das Unternehmen hatte aber nie vor, die Geschichte zu veröffentlichen. Das Unternehmen habe dies in den Verhandlungen über den Deal mit der Freundschaft von AMI-Chef David Pecker zu Trump begründet.

Eines der Hauptargumente des früheren "Playmates" in der Klage lautet, dass sie die Vereinbarung so verstanden habe, AMI würde ihre Laufbahn als Fitnessexpertin mit einer Serie von Publikationen vorantreiben. Dies sei dann aber nicht geschehen.

Die Beziehung zwischen Trump und McDougal soll - wie bei Stormy Daniels - in den Jahren 2006 und 2007 stattgefunden haben. Trump war bereits mit seiner dritten Ehefrau Melania verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Barron war wenige Monate alt.