March For Our Lives: Großdemos gegen Waffengewalt

Hunderttausende wurden für den "March for Our Lives"-Protest gegen Waffengewalt in Washington erwartet. International fanden Soli-Demos statt.

Wien/Washington. In den USA werden am Samstag Hunderttausende auf den Straßen zu Protesten gegen Waffengewalt erwartet. In Wien fiel die Solidaritätskundgebung am Nachmittag kleiner aus: Nach Polizeiangaben folgten rund 100 Personen am Ballhausplatz dem Aufruf der "Democrats Abroad", der Organisation für US-Demokraten im Ausland.

Unter dem Motto "March For Our Lives" (Marsch für unsere Leben, Anm.) haben überlebende Schüler nach dem Massaker an einer Schule in Florida für diesen Samstag zu Großdemonstrationen gegen Waffengewalt in den USA und weltweit aufgerufen. Solidaritätskundgebungen fanden unter anderem bereits in Australien statt.

In Berlin versammelten sich am Nachmittag zunächst nur eine Handvoll Menschen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, berichtete die dpa. Angemeldet waren 150 Teilnehmer.