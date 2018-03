Qualvoll erstickt

Angehörige von Insassen warten verzweifelt vor der Polizeistation von Valencia. © reuters/Rawlins Angehörige von Insassen warten verzweifelt vor der Polizeistation von Valencia. © reuters/Rawlins



Rio de Janeiro. Die offizielle Bilanz: 68 Tote, darunter 66 Männer und 2 Frauen. Inoffiziell könnte die Zahl der Opfer sogar noch höher sein. Das Drama in und vor der Polizeistation in Valencia im venezolanischen Bundesstaat Carabobo lässt erahnen, wie groß die Verzweiflung der Menschen ist. Die Bilder, die in venezolanischen Medien zu sehen sind, zeigen verängstigte Angehörige, die um die Opfer trauern oder versuchen, in Erfahrung zu bringen, wer von den tödlichen Ausschreitungen betroffen ist. Einige gehen wütend auf Polizeibeamte los.

Die regierungskritische Tageszeitung "El Nacional" berichtet, dass Generalstaatsanwalt Tarek William Saab insgesamt 68 Tote bei den Ausschreitungen bestätigte. Saab sagte - wieder einmal - eine umfassende Untersuchung der Vorfälle zu. Vier Staatsanwälte wurden mit der Ermittlung der Ursachen beauftragt. "Wir verbürgen uns dafür, dass wir die Ermittlungen vertiefen, um diese schmerzvollen Geschehnisse sofort aufzuklären", schrieb Saab.





Gefängnisse überfüllt

Die Nichtregierungsorganisation "Una Ventana de Libertad" (deutsch: Ein Fenster der Freiheit) kritisiert die katastrophalen Zustände in Venezuelas Gefängnissen bereits seit Jahren. "Was heute in Carabobo passierte, ist ein Beispiel dafür, was wir in ganz Venezuela erleben", sagte Sprecher Carlos Nieto. Weil die Gefängnisse chronisch überfüllt sind, werden immer mehr Häftlinge in Polizeiwachen untergebracht, obwohl eine langfristige Unterbringung dort gar nicht zulässig ist. Bei den Vorfällen in Valencia hatten Häftlinge offenbar aus Protest gegen die unhaltbaren Zustände Matratzen angezündet und zudem auch Geiseln genommen.

Die Situation geriet anschließend außer Kontrolle, viele Todesopfer erstickten qualvoll am Rauch. Offenbar gab es auch Zivilisten unter den Todesopfern.

Politisch verantwortlich für den Bereich ist Iris Varela. Sie wurde im Juli 2011 mit der Aufsicht über die Haftanstalten betraut. Das eigens dafür geschaffene Ministerium hatte der 2013 verstorbene Revolutionsführer Hugo Chavez nach schweren Ausschreitungen der Haftanstalten in Yare und El Rodeo gegründet. Erst im Januar 2018 hatte Präsident Nicolas Maduro die sozialistische Politikerin laut lokalen Medienberichten im Amt bestätigt, trotz zahlreicher tödlicher Vorfälle in ihrer Amtszeit. Im vergangenen Jahr kamen bei einem Vorfall im August 2017 in Puerto Ayacucho im Bundesstaat Amazonas 37 Menschen ums Leben.

Menschenrechtsorganisationen erhoben damals schwere Vorwürfe gegen die Behörden, die offenbar gezielt gegen Aufständische vorgingen. Der katholische Generalvikar von Puerto Ayacucho, Jonny Eduardo Reyes Sequera, warf der Regierung vor, dass das Vorgehen der Beamten ein geplanter Mord gewesen sei.