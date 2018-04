Was vom Traum übrig blieb

Familien-Selfie vor dem Martin Luther King Memorial in Washington.

Los Angeles/Washington, D.C. "Siehst du hier jemanden, der gedenkt oder feiert? Nein, right? Gibt nicht viel zu gedenken und zu feiern dieser Tage. Überleben ist angesagt. Einfach überleben. Klappe halten und nicht die Hoffnung verlieren."

Arlington Avenue Ecke Martin Luther King Boulevard, South Los Angeles, an einem Sonntagmittag im Frühling. Vince trägt Dreadlocks, einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, eine Krawatte mit einer interessanten Farbkombination und dazu passende Sneakers. Zum morgendlichen Kirchgang hat der Musikstudent keinen Mantel mitgenommen, was er jetzt bereut. Obwohl der Winter offiziell vorbei ist, ist es ungewohnt kühl in der südkalifornischen Metropole. Die Sonne scheint, aber das Smartphone-Thermometer zeigt 17 Grad. Im subjektiven Empfinden von hier geborenen und aufgewachsenen Angelenos wie Vince entspricht das knapp unter dem Gefrierpunkt.





Rassismus erlebt Aufwind

"Klar, MLK junior. 50 Jahre, ich weiß. Jeder hier kennt seine Geschichte. Wir haben sie tausendmal gehört, in der Schule, in der Kirche, von unseren Eltern. Aber das nutzt uns jetzt nichts. Wir haben mit unseren eigenen Problemen zu kämpfen. Hier und heute. In die Vergangenheit schauen nutzt nichts. Hast du dich hier mal umgeschaut? Trump würde sich nie im Leben hierhertrauen."

Hier, das ist Vinces Heimat. Von hier aus nimmt er fast jeden Tag zwei Busse, die ihn ins College nach Pasadena bringen. Knapp über zwei Stunden dauert die Reise. Vince ist 19 Jahre alt und studiert Percussion: "Trommeln ist wie Therapie, Mann. Therapie für die Seele und für den Körper." Vince Heimat heißt Leimert Park. Es ist eines der Viertel, die in der zweitgrößten Stadt der USA rund um jenen Boulevard liegen, der nach einem der berühmtesten Bürgerrechtler des Landes, wenn nicht weltweit, benannt ist.

Martin Luther King jr., geboren 1929 in Atlanta, Georgia. Gestorben durch die Hand eines Attentäters vor 50 Jahren am 4. April 1969 in Memphis, Tennessee.

Während sich das offizielle Amerika, das ihn fast über die gesamte Zeit seines Lebens als Rebell und Staatsfeind verdammte, heute großzügig gibt und ihn bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit anruft - Tote können sich seit jeher schlecht gegen Umarmungen wehren -, gehen die Alltagsdinge bei denen, für deren Rechte er zuvorderst kämpfte, unaufgeregt weiter ihren Gang.

South Central, Crenshaw, Huntington Park, Baldwin Village, Leimert Park, Inglewood, Watts: Der Martin Luther King Boulevard zieht sich durch die Mitte des schwarzen Los Angeles - und stellt nicht nur deshalb in vielerlei Hinsicht mehr als eine passende Repräsentation des schwarzen Amerika im neuen Jahrhundert dar.