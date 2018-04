Freude über seltenen Gorilla-Nachwuchs

Der westliche Flachlandgorilla lebt vorwiegend in den Ebenen und Sumpfgebieten in Zentralafrika und ist vom Aussterben bedroht. © APAweb/dpa, Ronald Wittek Der westliche Flachlandgorilla lebt vorwiegend in den Ebenen und Sumpfgebieten in Zentralafrika und ist vom Aussterben bedroht. © APAweb/dpa, Ronald Wittek



Washington. Ein westlicher Flachlandgorilla hat im Washingtoner Zoo das Licht der Welt erblickt. "Moke" (Wort aus einer afrikanischen Sprache, übersetzt etwa "Kleiner") ist das erste Männchen seiner vom Aussterben bedrohten Art seit neun Jahren, das im National Zoo geboren wurde, wie die Einrichtung am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Ein vom Zoo veröffentlichtes Video zeigt, wie Gorilla-Mama "Calaya" den Nachwuchs unmittelbar nach der Geburt liebkost. Im Sommer 2017 hatten Mitarbeiter des Zoos die 15-jährige "Calaya" und den 26-jährigen "Baraka" für ein Arterhaltungsprojekt zusammengebracht. Wenige Monate später war klar: "Calaya" wird Mutter. "Die Geburt des Babys löst viele Emotionen aus - Freude, Aufregung, Erleichterung und Stolz", sagte Tierpflegerin Melba Brown.

Laut Weltnaturschutzunion sind die in Afrika beheimateten westlichen Flachlandgorillas vom Aussterben bedroht. Gründe dafür sind demnach Krankheiten und Wilderei.

🦍 Gorillas Calaya & Moke are bonding in the Great Ape House. Mom is providing excellent care, nursing & cradling Moke closely. Baraka, Mandara & Kibibi are very interested in Moke! #GorillaStorypic.twitter.com/uhSPbnvJS5 — National Zoo (@NationalZoo) 16. April 2018