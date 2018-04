Schulungen gegen Rassismus

Philadelphia. Nach der Aufregung um die unberechtigte Festnahme von zwei Afroamerikanern in einer Starbucks-Filiale schult das Unternehmen alle seine 175.000 Mitarbeiter gegen "rassistische Vorurteile". Dafür schließt Starbucks öffentlichkeitswirksam für einen halben Tag alle seine Cafés in den USA, wie Starbucks-Chef Kevin Johnson am Dienstag mitteilte.

Die mehr als 8.000 Filialen im Land bleiben demnach am Nachmittag des 29. Mai zu. Johnson hatte sich bereits am Sonntag für den Vorfall in Philadelphia entschuldigt, der eine Welle der Empörung ausgelöst hatte. Die Afroamerikaner waren von Beamten in Handschellen abgeführt worden, nachdem ein Angestellter die Polizei angerufen hatte. Er warf den beiden Männern nach Polizei-Angaben Hausfriedensbruch vor, weil sie nichts bestellt hatten.

Die beiden wurden dann nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben ihres Anwalts hatten sie sich zu einem geschäftlichen Treffen in dem Café verabredet. Bestellt hätten sie nichts, weil sie noch auf einen dritten Teilnehmer gewartet hätten.

Video erregte große Aufmerksamkeit

Ein Video der Festnahme lenkte landesweite Aufmerksamkeit auf den Vorfall. Das Video wurde millionenfach in den Onlinenetzwerken angeklickt. Dutzende Demonstranten legten am Montag in demselben Starbucks-Café, in dem sich der Vorfall ereignet hatte, kurzzeitig den Betrieb lahm.

Bei der Fortbildung für die Starbucks-Mitarbeiter sollen laut Firmenchef Johnson unterbewusste Vorurteile angesprochen werden. Ziel sei es, dass sich jeder in den Starbucks-Cafés sicher und willkommen fühle, erklärte er. Als Referenten wurde unter anderem der Ex-Justizminister Eric Holder zu der Schulung eingeladen.

On 5/29, we'll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We're taking a hard look at who we are as a company. We’re ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj — Starbucks Coffee (@Starbucks) 17. April 2018

Die Frau, die das Skandal-Video ins Internet gestellt hatte, äußerte sich empört über den Vorfall. Die beiden Afroamerikaner hätten "friedlich" und "ruhig" in dem Café gesessen. Dann seien sie "gedemütigt" und "verwirrt" in einen Polizeiwagen abgeführt worden, sagte Melissa DePiano dem US-Fernsehsender MSNBC.

Mehr Engagement gefordert

Unternehmenschef Johnson versicherte am Dienstag, das Anti-Rassismus-Seminar sei nur eine von mehreren Maßnahmen, die Starbucks gegen Diskriminierung ergreifen wolle. Gefordert sei "Engagement auf jeder Ebene unseres Unternehmens".