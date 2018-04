In Europa unerwünscht

Aaron und Anne de Haas fühlen sich in Europa nicht mehr sicher.

Elten. Es ist besiegelt. Der Abschied steht fest. "Verkocht" steht auf dem Schild vor dem selbstgebauten Haus aus hellem Holz, was auf Niederländisch "verkauft" bedeutet. Die Grenze zu den Niederlanden liegt nur ein paar Kilometer entfernt, und hier in Elten, dem letzten Stückchen Deutschland, wohnen einige Niederländer. Aaron de Haas, 78, ist einer von ihnen. Seine Frau Anne, 58, ist Deutsche. Was unerheblich ist. "Wenn sie mich fragten", sagt Aaron de Haas, "bist du eher Niederländer oder Jude, war mir immer klar: Ich bin Jude."

Ein Satz, der nachhallt und dessen unheilvolle Tragweite sich dabei immer mehr entfaltet. Warum gehen diese beiden Teile einer Identität nicht zusammen, ein Dreivierteljahrhundert nach dem Holocaust, trotz der Rede von der Renaissance jüdischen Lebens in Europa? Lange haben Anne und Aaron de Haas an diesem scheinbaren Widerspruch gelitten. Und nun die Konsequenzen gezogen: das Haus verkauft, die Kisten gepackt. 176 sind schon voll, um die 300, schätzt Aaron, werden es wohl. Am 1. Juli verlassen sie Deutschland, die Niederlande, Europa. Das Ziel: Safed, im Norden Israels.

Ein Mosaik aus Hass und Ignoranz

Es war keine plötzliche Entscheidung. Als nach dem jüngsten antisemitischen Mord, an der Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll im März, ein Aufschrei durch Europa ging, war ihr Entschluss längst gefallen. "Vor drei Jahren sagte ich, lass uns gehen", erinnert sich Aaron. Seine Frau ergänzt: "Irgendwann sagte er zu mir: ‚Ich möchte hier nicht sterben.‘ Das war ein Warnsignal."

Nach dem einen Auslöser sucht man bei den de Haas, die beide als Betriebspsychologen arbeiten, vergeblich. Stattdessen ist da ein Mosaik aus Hass und Ignoranz, viele kleine Elemente, die sie zum Weggehen brachten. Judenfeindliche Vorfälle als Teile einer Grauzone, die das Gros der europäischen Gesellschaften kaum mitbekommt.

Wenn Juden geschlagen oder ermordet werden, herrscht Bestürzung bei Politikern und in den meisten Medien. Doch das geschieht nie aus heiterem Himmel. Es gibt immer Anzeichen. Warnsignale. Wovon dieses Paar ein beklemmendes Lied singen kann. Vor nicht allzu langer Zeit etwa schenkte Anne de Haas ihrem Sohn, der in Deutschland studiert, eine Handy-Schutzhülle mit Israel-Flagge. Worauf ein Bekannter folgerte, seine Mutter müsste ihn wohl sehr hassen, wenn sie ihm ein solches Geschenk mache.

Oder die Sache mit den Eiern. Die wurden vor ein paar Jahren gegen das Büro geworfen, das die beiden im niederländischen Veenendaal unterhalten. Nicht einfach so, vermuten sie, doch wie wollen sie ein antisemitisches Motiv beweisen? Selbst als in Amsterdam im Winter ein Palästinenser die Scheiben eines koscheren Restaurants zertrümmerte, wurde die Tat nur als Vandalismus verfolgt. Statt zur Polizei ging Anne de Haas also zu den Vermietern und bat darum, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Ihre Bitte wurde abgelehnt.