"Es ist wichtig, sich persönlich ein Bild zu machen"

Amman. Mit einem Besuch im Flüchtlingslager Zaatari hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag seinen dreitägigen Staatsbesuch in Jordanien abgeschlossen. Es sei ihm sehr wichtig, sich selbst ein Bild von der Situation in den Flüchtlingslagern zu machen, betonte Van der Bellen, der sich am Donnerstag viel Zeit nahm, um sich nicht nur mit Offiziellen, sondern auch mit den Lagerbewohnern zu unterhalten.

Mit rund 80.000 beherbergten Menschen ist das nur wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernte Zaatari nicht nur eines der größten Flüchtlingslager der Welt, sondern auch die viertgrößte Stadt Jordaniens. Bereits bei seinem Treffen mit König Abdullah II. am Vortag hatte Van der Bellen die Rolle Jordaniens bei der Bewältigung der durch den syrischen Bürgerkrieg ausgelösten Flüchtlingskrise gewürdigt. "Der Krieg dauert jetzt nun schon mehr als sieben Jahre und Jordanien hat in dieser Zeit mehr als eine Million syrische Flüchtlinge im Land aufgenommen. Das ist für ein Land, das von der Größe in etwa mit Österreich vergleichbar ist, wirklich eine Riesenherausforderung, die bis jetzt - auch mit internationaler Unterstützung - sehr gut gemeistert wurde", sagte der Bundespräsident. Jetzt seien für das Land aber "die Grenzen erreicht", Jordanien sei auf internationale Unterstützung angewiesen: "Wenn wir in Europa wollen, dass sich hier die Situation stabilisiert, dann müssen wir auch bereit sein, dafür Geld in die Hand zu nehmen", meinte der Bundespräsident, der von seiner Frau Doris Schmidauer begleitet wurde.





Österreich kann nach Ansicht Van der Bellens allerdings noch viel mehr tun, als ausschließlich finanzielle Hilfe zu leisten. So könne Jordanien auch durch den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen unterstützt werden.