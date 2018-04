Transporter rast in Menschenmenge

Toronto. Im kanadischen Toronto ist ein Kleinlaster in einem belebten Stadtviertel in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Zehn Menschen seien getötet und 15 weitere verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer sei festgenommen worden und werde verhört. Er ist inzwischen identifiziert: Es handelt sich um den 25-jährigen Alek Minassian, der aus dem Norden Torontos stammt. Er soll sein Fahrzeug vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert haben.

Zu den Motiven des Täters sagte der Polizeichef der Stadt, Mark Saunders, zunächst nichts. Der Mann war der Polizei zuvor nicht bekannt. Trotz der Ähnlichkeit zu Anschlägen der Extremistenmiliz Islamischer Staat befürchtet der für die öffentliche Sicherheit zuständige Minister Ralph Goodale keine höhere Gefahrenlage.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in einem Stadtteil mit vielen Geschäften und Restaurants. Der Transporter, ein Mietwagen, raste über einen Gehweg, auf dem bei sonnigem Wetter viele Fußgänger unterwegs waren. Schilderungen von Augenzeugen ließen darauf schließen, dass er den Transporter bewusst in die Menge gelenkt habe. Sicherheitskräfte sperrten die Gegend ab.



In Toronto ging am Montag ein G7-Außenministertreffen zu Ende. Der Tagesort lag etwa 30 Kilometer von dem Ort des Geschehens entfernt.

Es wurden Erinnerungen an ähnliche Vorfälle geweckt. Erst vor zwei Wochen hatte im westfälischen Münster ein Mann einen Campingbus in eine Menschenmenge im Stadtzentrum gesteuert. Zwei Menschen wurden getötet, der Täter erschoss sich. Er soll psychische Probleme gehabt haben.