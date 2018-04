Todesfahrer wollte hingerichtet werden

Polizeibeamter am Tatort. Der mutmaßliche Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt. © reuters Polizeibeamter am Tatort. Der mutmaßliche Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt. © reuters



Toronto. (red) Die von Trümmern und Blutspuren gesäumte Todesstrecke zieht sich über mehr als zwei Kilometer, vorbei an Geschäften, Restaurants, Wohnhäusern. Mitten in einem belebten Geschäftsviertel Torontos hat der Fahrer eines Lieferwagens seinen gemieteten Transporter in eine Waffe verwandelt und zehn Menschen getötet. 15 weitere wurden bei der Zickzackfahrt über Gehwege verletzt. Mehrere Menschen befanden sich nach dem Vorfall vom Montag weiter in Lebensgefahr.

Der 25 Jahre alte Fahrer, Alek Minassian, wurde festgenommen, weitere Verdächtige gibt es nach Polizeiangaben nicht. Minassian wurde 26 Minuten nach der Todesfahrt von der Polizei gestellt.





"Wirkte absolut harmlos"

Der Verdächtige hat offenbar ein Highschool-Programm für Studenten mit besonderen Bedürfnissen besucht. Klassenkollegen beschrieben, er sei meist mit gesenktem Kopf und eng verschränkten Händen durch die Gänge der Einrichtung gegangen. Dabei soll er miauende Laute von sich gegeben haben. Die Rede ist von verschiedenen nervösen Ticks, die Minassian kaum kontrollieren konnte.

Eine ehemalige Schulkollegin bezeichnete ihn als in ihrer Erinnerung zurückgezogen, aber "absolut harmlos". Minassian gelte als Einzelgänger, der soziale Kontakte gemieden hat. Die Rede ist auch von einer sozialen Störung. Der mutmaßliche Täter soll sich gut mit hochspezialisierten Computerprogrammen ausgekannt haben. Die meisten Schulkollegen gaben an, dass sie Minassian das Lenken eines Fahrzeuges, vor allem aber die Tat selbst niemals zugetraut hätten. Es gibt Hinweise, dass der Mann unter dem Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus leidet.

Zu Motiven oder einem möglichen terroristischen Hintergrund machten die Behörden zunächst keine Angaben. Von religiöser oder politischer Betätigung des Verdächtigen ist jedenfalls nichts bekannt. Alles sehe nach einer vorsätzlichen Tat aus, ermittelt werde in alle Richtungen, so die Polizei. Die Sender NBC und CTV berichteten unter Berufung auf Strafverfolger und Sicherheitskreise, der Täter sei vermutlich geistig verwirrt.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sich entsetzt über den "schrecklichen Vorfall" und dankte den Rettern.

Innerhalb von Minuten hatte sich die Geschäftsgegend im Bezirk North York, der etwa 30 Minuten nördlich von der Innenstadt liegt, in einen blutigen Tatort verwandelt. Mit 60 bis 70 Stundenkilometern hatte der weiße Wagen Fußgänger erfasst, als der Täter um die Mittagszeit von der Straße auf den Gehsteig gefahren war und über rund 15 Straßenblocks hinweg immer wieder zwischen Straße und Gehweg wechselte.