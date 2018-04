Frauenhass als Motiv des Täters von Toronto

Toronto. (apa/afp/dpa/Reuters) Der Amokfahrer von Toronto war womöglich von einem Groll auf Frauen getrieben. Seine Opfer seien überwiegend Frauen im Alter von etwa 20 bis 80 Jahren, teilte der Chefermittler Graham Gibson mit. Kurz vor der Tat habe der 25-jährige Alek Minassian zudem eine "kryptische" Nachricht im Online-Netzwerk Facebook hinterlassen. Es gebe aber "keinen Beweis", dass er es nur auf Frauen absehen habe.

Auf Facebook habe Minassian wenige Minuten, bevor er mit dem Mietwagen losgefahren sei, dem 22-jährigen US-Bürger Elliot Rodger seine Bewunderung ausgesprochen.





Doch wer ist dieser Elliot Rodger? Rodger hatte am 23. Mai 2014 im US-Staat Kalifornien sechs Menschen und anschließend sich selbst getötet, nachdem er zuvor Frust über seine Jungfräulichkeit und über eine Zurückweisung durch Frauen geäußert hatte. Der 22-jährige Sohn eines Hollywood-Regisseurs erstach damals in seiner Wohnung drei Mitbewohner. Dann fuhr er zu einem Studentenwohnheim auf dem Campus der Universität in der Kleinstadt Isla Vista in der Nähe des Campus der University of California, Santa Barbara in Kalifornien. Als er nicht eingelassen wurde, erschoss er an der Tür des Wohnheims drei Frauen. Anschließend fuhr Rodger in seinem schwarzen BMW über den Campus und feuerte wahllos um sich und verletzte 13 weitere Menschen. Es kam auch zu einem Schusswechsel mit Polizisten, bevor der BMW auf ein parkendes Auto auffuhr. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Täter offenbar schon selbst erschossen, er hatte eine Schusswunde im Kopf.

Im Internet hatte Rodger das Blutbad angekündigt. In einem auf YouTube veröffentlichten Video mit dem Titel "Elliot Rodgers Vergeltung" beklagte er, dass er noch nie ein Mädchen geküsst habe, sein Leben sei geprägt von "Einsamkeit, Ablehnung und unerfüllten Sehnsüchten." Er werde zu einem Studentinnenwohnheim fahren und dort junge Frauen "abschlachten". Ein Elternteil hatte sich damals aus Besorgnis über Videos, die der Sohn ins Internet gestellt hatte, mit den Behörden in Verbindung gesetzt. Bei einem Gespräch mit dem Studenten sei aber nichts Alarmierendes bemerkt worden, das eine Zwangseinweisung in eine Klinik gerechtfertigt hätte, sagten die Behörden damals. Rodger hat den Amoklauf über ein Jahr lang geplant und wie nach einem Drehbuch ausgeführt. Seinem 140-seitigen "Manifest" und einem am Vorabend der Tat ins Internet gestellten Video zufolge wollte er an einem "Tag der Vergeltung" zunächst in seiner Wohnung möglichst viele Menschen töten, danach gezielt Mitglieder einer Studentinnen-Verbindung erschießen und schließlich in einem Amoklauf ein Blutbad anrichten.