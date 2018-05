"Ein Sturm zieht auf"

Washington. (wak) Das Geld "wurde durch das Anwaltsbüro geschleust?", fragte der Journalist des konservativen US-Fernsehsenders Fox News. "Ja", antwortete der frischgebackene Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani. "Es wurde durch das Anwaltsbüro geschleust. Und der Präsident hat es zurückgezahlt." Was darauf folgte, war eine Pause. Schließlich erklärte der Journalist: "Wow. Das wusste ich nicht." Er wusste allerdings, anders als Giuliani, was für eine Bombe hier geplatzt war.

Das Interview vom zweiten Mai (die "Wiener Zeitung" berichtete), dominiert nach wie vor alle Medien in den USA. Denn der Jurist Giuliani scheint seinem Klienten damit weniger bei seiner Verteidigung geholfen zu haben, als dessen Gegnern Material geliefert zu haben. Denn in der Affäre um den Pornostar Stormy Daniels hat der US-Präsident stets behauptet, erstens nie mit Daniels geschlafen zu haben, sie zweitens niemals bezahlt zu haben und drittens auch nichts von einer Zahlung an sie gewusst zu haben. All dies hat der US-Präsident vor Fernsehkameras erklärt.





Allerdings hatte Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen zugegeben, an Daniels 130.000 Dollar (108.405,60 Euro) gezahlt zu haben, damit Daniels ihre Version ihrer Begegnung mit Trump nicht öffentlich macht.

Darauf hieß es lange, das könnte eine illegale, weil nicht deklarierte Wahlkampfspende gewesen sein. Trumps Lager bestand darauf, dass es sich um einen Akt gehandelt habe, der nichts mit dem Wahlkampf zu tun hatte, sondern einzig allein deswegen zustande kam, um die Familie Trumps vor Ungemach zu bewahren. Daniels hatte nach eigenen Angaben 2006 eine Affäre mit Trump.

"Stellen Sie sich vor, dass das bekannt geworden wäre - so kurz vor der Wahl", legte Giuliani in einem anderen Interview nach und zerstörte damit die ganze Strategie, dass es doch nichts mit der Wahl zu tun gehabt hatte.

"Rudy wird die Fakten auf

die Reihe kriegen"

Trump erklärte daraufhin am Freitag zu Giuliani: "Rudy ist ein toller Typ, aber er hat erst vor einem Tag angefangen (...) Er wird die Fakten auf die Reihe kriegen."

Die Verteidigung des Weißen Hauses schlingert also, und diejenigen in den USA, die der Trump-Präsidentschaft kritisch gegenüberstehen, sehen ungläubig aber vergnügt zu, wie eine Pornodarstellerin und ihr umtriebiger Anwalt das Trump-Team ein ums andere Mal vorführen.

Daniels war sogar Gast in der beliebten Comedy-Show "Saturday Night Live". Da sorgte Daniels für Beifall mit Sätzen wie "nur eine Abdankung" könne den Aufruhr über das angebliche Stelldichein beenden. Dies sagte Daniels in einem Sketch an der Seite von Trump-Imitator Alec Baldwin. "Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby", witzelte sie mit Verweis auf ihren Künstlernamen "Stormy".

Es ist aber nicht nur dieser Sturm, der aufzieht. Auch die Sonderermittlung zu den Russland-Verwicklungen hört nicht auf.

Giuliani sagte am Sonntag dazu: "Jeder Anwalt in Amerika" denke, "Trump wäre ein Dummkopf, wenn er sich zu einer Aussage bereit erklären würde". Er betonte in der US-Sendung "This Week", Trump sei nicht zu Aussagen gegenüber Sonderermittler Robert Mueller verpflichtet. Trump sei der Präsident der USA und könne sich auf dieselben Privilegien berufen, wie dies andere US-Präsidenten getan hätten.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hatte bei den Ermittlungen zu seiner Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky eine Vorladung verweigert. Letztlich sagte er aber mehr als zwei Stunden vor einem Geschworenengremium aus.