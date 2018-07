Acht Migranten in Lastwagen-Container erstickt

Zuwara/Algier. Acht Migranten sind am Montag tot im Nordwesten von Libyen gefunden worden. Laut Behördengaben waren die in einem Lastwagen-Container untergebrachten sechs Kinder und zwei Erwachsenen an Gasen erstickt. 90 Personen überlebten in einem kritischen Zustand und wurden in Krankenhäuser gebracht, verlautete aus dem Sicherheitsdirektorat der Stadt Zuwara.

Die Menschen kamen demnach aus verschiedenen afrikanischen Ländern südlich der Sahara, aber auch aus Pakistan und Bangladesch. Sie dürften längere Zeit in dem zum Fleischtransport bestimmten Kühlcontainer eingeschlossen gewesen sein. Zuwara ist einer der Knotenpunkte an der libyschen Küste, an dem Migranten vor dem Transport nach Europa von Schleppern zusammengezogen werden.

Organisation: Algerien setzte hunderte Migranten in der Wüste

Unterdessen berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM), dass Algerien erneut mehrere hundert Migranten in der Wüste ausgesetzt hat. Zwei Menschen hätten nicht überlebt, schrieb der Leiter der IOM-Mission im Niger, Giuseppe Loprete, am Montag auf Twitter. Knapp 400 Menschen seien ohne Nahrung und Wasser "mitten im Nirgendwo" ausgesetzt worden. Der Großteil der Flüchtlinge stamme aus Guinea, weitere kämen aus Cote d'Ivoire, Senegal und Kamerun.

Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen hatten Algerien zuletzt mehrfach vorgeworfen, illegale Migranten festzunehmen und an der Grenze zum Niger in der Wüste auszusetzen. Die Menschen müssten dann teils lange Strecken zu Fuß durch die Wüste zurücklegen.