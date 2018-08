Selbstmordattentäter sprengt sich in Moschee in die Luft

Kabul. Ein Selbstmordattentäter hat sich während des Freitagsgebets in einer Moschee der ostafghanischen Stadt Gardes in die Luft gesprengt und mindestens 25 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 40 weitere Menschen verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag auf die schiitische Moschee. Allerdings haben Anschläge der radikalen Sunniten-Miliz Islamischer Staat (IS) in den vergangenen Monaten in Afghanistan deutlich zugenommen.

Einem Augenzeugen zufolge zündete der Attentäter seinen Sprengsatz während des Gebets. Ein zweiter Mann habe auf die versammelten Gläubigen geschossen.





Bislang waren in Afghanistan religiös motivierte Anschläge wie etwa im Irak eher selten. In den vergangenen Jahren haben Angriffe auf Schiiten jedoch zugenommen. Diese stellen in dem überwiegend sunnitischen Land Schätzungen zufolge etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung.