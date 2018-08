Hitze hält Erde im Griff

Madrid/Berlin/Wien/Peking. Eine Hitzewelle macht derzeit global Probleme. In Europa sind Spanien und Portugal die heißesten Destinationen: In der südspanischen Provinz Cordoba wurden 45 Grad gemessen, 44 waren es nahe der portugiesischen Grenze. In Deutschland gibt es wegen zu hoher Wassertemperaturen im Main einen Hitzealarm für den Fluss. Der heiße Sommer sorgt aber auch für Spitzentemperaturen in Nord- (16,3 Grad) und Ostsee (20 Grad). Und in Berlin will der Senat an diesem Wochenende kostenlose Wasserflaschen und Sonnencreme an Obdachlose verteilen. Eine Wiener Debatte um Kleidervorschriften wirkt da eher wie ein Luxusproblem.

Ungewöhnlich heiß ist es sogar am Polarkreis, was im Norden Norwegens zu ungeahnten Gefahren führt: Schwitzende Rentiere suchen dort in Straßentunneln Abkühlung und stellen damit ein Verkehrshindernis dar.

Die Hitze gefährdet aber auch die Kornkammer im Norden Chinas und die 400 Millionen Einwohner. Auch in Zentralamerika herrscht gerade eine schlimme Dürre. In El Salvador etwa gehen fast 90 Millionen Kilo Mais verloren. Das Land bittet um Hilfe.