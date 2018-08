In weiten Teilen von Australiens größtem Bundesstaat hat es in einem Monat weniger als 10 Milimeter geregnet.

Sydney. Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat leidet unter Dürre. Die Regierung von New South Wales erklärte am Mittwoch offiziell den gesamten Bundesstaat, der etwa doppelt so groß ist wie Deutschland, zum Dürregebiet.

100 Prozent des Staats seien von Trockenheit betroffen, ein Viertel von "starker Dürre", teilte das für Landwirtschaft zuständige Ministerium mit.

Aufgrund des ungewöhnlich trockenen Winters leiden viele Bauern an Ernteausfällen und Wassermangel. Im vergangenen Monat fiel in großen Teilen des Bundesstaats weniger als 10 Millimeter Regen.

New South Wales mit seinen 7,8 Millionen Einwohnern produziert etwa ein Viertel aller landwirtschaftlichen Güter Australiens.