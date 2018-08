Argentinien berät über Schwangerschaftsabbruch

Das grüne Plakat der Befürworter der Legalisierung. © reuters/Brindicci Das grüne Plakat der Befürworter der Legalisierung. © reuters/Brindicci



Buenos Aires. (wak) Der Papst hat einen Brief dagegen geschrieben. Der konservative Präsident hat auch dagegen appelliert. Und die "New York Times" hat klar für das andere Lager Position bezogen: Es geht um den Schwangerschaftsabbruch in Argentinien. Das Thema ist in dem südamerikanischen Land, wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas, noch fest in der Hand der konservativen Moraltheologen. Denn nur in Kuba, Uruguay und in Mexiko-Stadt ist der medizinisch nicht indizierte Schwangerschaftsabbruch derzeit legal.

Die "New York Times" färbte ihre Titelseite grün, die Farbe der Befürworter der Legalisierung. Auf dem grünen Grund prangte in großen Lettern das Wort "Adiós", das Bild dazu war die Silhouette eines Kleiderbügels. So gemahnte die Publikation an all jene Schwangerschaftsabbrüche, die im Verborgenen stattfinden, oft ohne die notwendige medizinische Versorgung. Eine Zeit lang wurde für solche Hinterhof-Abtreibungsversuche der Draht eines Kleiderbügels verwendet.





Illegale Abtreibungen sind in Argentinien der Hauptgrund für die Mortalitätsrate unter Schwangeren. Denn bisher waren in Argentinien Abtreibungen nur im Falle einer Vergewaltigung möglich oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr war.

Lockerung in mehr als

30 Ländern in 60 Jahren

Dabei haben in den vergangenen 60 Jahren mehr als 30 Länder ihren Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen geändert.

Am Mittwoch stimmte nach Argentiniens Abgeordnetenkammer der Senat über einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Abtreibungen ab. Der Entwurf, der eine Abtreibung während der ersten 14 Tage der Schwangerschaft erlaubt, war Mitte Juni mit einer knappen Mehrheit von 129 zu 125 Stimmen im Unterhaus abgesegnet.

Unter dem Druck der katholischen Kirche - Argentinien ist das Heimatland von Papst Franziskus - sieht es derzeit nach einer Ablehnung der Vorlage im Oberhaus aus. Papst Franziskus schickte einen Brief an die Bischöfe - sie sollten "Leben und Gerechtigkeit" verteidigen. Die Befürworter hoffen jedoch auf einen Umschwung im letzten Moment.

2010 legalisierte Argentinien ebenfalls gegen den heftigen Widerstand der Kirche als erstes Land Lateinamerikas die gleichgeschlechtliche Ehe.

Wie restriktiv es Lateinamerika mit Schwangerschaftsabbrüchen nimmt, sah man zuletzt in Argentiniens Nachbarland Chile. Erst im September 2017 wurden dort Schwangerschaftsunterbrechungen in drei Ausnahmefällen erlaubt: bei Vergewaltigung, Lebensgefahr für die Mutter und tödlichen Erkrankungen des Fötus.

Das Parlament hatte das Gesetz nach mehr als zweijährigen Verhandlungen gebilligt. Anschließend billigte das Verfassungsgerichts die Lockerung des Abtreibungsverbots. Umfragen zufolge wurde die Reform von 70 Prozent der Chilenen unterstützt.

Bisher standen in Chile - weltweit eines der Länder mit dem striktesten Abtreibungsverbot - auch die jetzt legalisierten sogenannten therapeutischen Schwangerschaftsunterbrechungen unter Strafe. Diese wurden allerdings erst 1990, im letzten Jahr der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet, kriminalisiert.