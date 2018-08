Chaos auf den Straßen der Armen

Straßenszene in Dhaka: Erst kürzlich hat in Bangladesch ein Unfall Proteste ausgelöst. © afp/Munir uz Zaman Straßenszene in Dhaka: Erst kürzlich hat in Bangladesch ein Unfall Proteste ausgelöst. © afp/Munir uz Zaman



Sansibar-Stadt/Dhaka/Wien. Dass wir, die Fahrgäste dieses Verkehrsmittels, heil am Zielort ankamen, war gar nicht so selbstverständlich. Dalladalla nennen sich auf der Insel Sansibar die Kleinbusse, die von Ort zu Ort fahren. Vorne sitzt der Fahrer in einer eigenen Kabine, hinten drängen sich die Passagiere in einem Fahrgastraum auf Holzbänken. Immer wenn man dachte, jetzt ist wirklich kein Platz mehr für einen weiteren Fahrgast oder ein weiteres Huhn, blieb der Bus stehen und noch jemand stieg zu.

Auch die Gepäcksaufnahme schien unbegrenzt. Es gab nichts, was nicht auf das Dach dieses Busses passte. Rucksäcke, Tierkäfige, Holzkästen und sogar rund ein Dutzend Baumstämme, die tatsächlich ein Fahrgast transportierte.

Irgendwann gab es dann eine Verkehrskontrolle. Unter den Fahrgästen entbrannte eine Diskussion, ob das noch zulässig sei, was hier alles transportiert wurde. Der Fahrer wiederum sprach mit dem Polizisten, verschwand dann ein paar Minuten mit diesem. Und fuhr dann mit all dem Gepäck und all seinen Fahrgästen weiter.



Statistische Erfassung der Anzahl der Verkehrstoten weltweit. Statistische Erfassung der Anzahl der Verkehrstoten weltweit.



Verbrannte Gerippe in den Straßengräben

Die Zeit, die er durch die Verkehrskontrolle verloren hatte, versuchte er wieder aufzuholen, indem er auf diesen ungepflasterten Straßen mit all ihren Schlaglöchern noch schneller fuhr. Schließlich hing er als privater Einzelunternehmer davon ab, möglichst oft möglichst viele Fahrgäste zu transportieren. Dass in den Straßengräben immer wieder Wracks und ausgebrannte Gerippe von Fahrzeugen, offenbar von Verkehrsunfällen, auftauchten, wurde von ihm dabei offenbar nicht als Warnhinweis aufgefasst.

Der Verkehr ist oft das größte Abenteuer bei Reisen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Viele westliche Touristen fürchten die Kriminalität - und das in vielen Ländern Mittelamerikas oder Afrikas auch zu Recht. Doch hier können Besucher Sicherheitsvorkehrungen treffen, indem sie gewisse Stadtviertel ganz oder zumindest zu bestimmten Uhrzeiten meiden. Gegen tropischen Krankheiten wiederum gibt es zumeist Impfungen oder Medikamente. Dem Straßenverkehr hingegen ist man ausgeliefert.

Verkehr sorgt in vielen Länder Afrikas für mehr Tote als Aids

Dabei treffen Touristen in Indien auf farbenfrohe Busse und Lkw, die etwa mit Blumenmuster oder verschiedenen Gottheiten bemalt sind und so ein beliebtes Fotomotiv darstellen. Allerdings scheinen viele Fahrer ihren Gottheiten oder ihrem Schicksal auch sehr zu vertrauen. Sie fahren, als müssten sie ein Rennen gewinnen, überholen in Kurven, ohne dass sie irgendeine Sicht hätten.