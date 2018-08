Der Fluch der Zivilisation

So ein Benehmen wollen die chinesischen Behörden nicht mehr sehen. © reuters/Sean Yong So ein Benehmen wollen die chinesischen Behörden nicht mehr sehen. © reuters/Sean Yong



Peking/Wien. Wohin man auch schaut: Es geht aufwärts in China. Die Wirtschaft brummt, politisch und militärisch gewinnt das Land an Gewicht, sportlich ist es eine Großmacht - und jetzt benehmen sich auch noch die Bürger immer besser. Dafür sorgen Einrichtungen wie die "Komitees für patriotische Hygienekampagnen", die "Behörde zur Förderung der Moral" und in Peking vor allem das "Amt für Geistige Zivilisation".

Dieses hat sich seit 2005 zum Ziel gesetzt, seine Einwohner zu "veredeln", und misst in Zusammenarbeit mit der Volksuniversität den "Zivilisationsindex". In einer Skala von null bis 100 werden hier die Manieren des Volkes gemessen: Insbesondere Spucken und Rotzen, Drängeln in Warteschlangen, lautes Fluchen und Rauchen sind den Beamten ein Dorn im Auge. Manche Politiker sprechen gar von den "vier neuen Plagen", in Anlehnung an Mao Zedong, der einst Ratten, Fliegen, Moskitos und Spatzen auf die schwarze Liste setzte.

Feinripp-Unterhemd und Bier - das war einmal

Doch wie gesagt, es gibt Fortschritte. In diesem Jahr stieg der Zivilisationsindex zum zwölften Mal in Folge, womit er nun bei 85,78 liegt. Zum Vergleich: 2005 lag der Wert noch bei bedenklichen 65,21. Damals, in den schicksalsschweren Jahren vor den Olympischen Spielen 2008, schwärmten die Trupps der Nachbarschaftskomitees erstmals aus, um die Manieren der Volksgenossen zu verbessern.

Als Erstes erwischte es die "bang ye", die Oben-Ohne-Kerle - meist ältere Familienväter, die in der Sommerhitze mit hochgerolltem Feinripp-Unterhemd vor ihren Hütten saßen. Während sie in der linken Hand eine Flasche Bier hielten, tätschelten sie sich mit der rechten Hand auf den Bauch, um sich zu vergewissern, dass er noch da ist. Zumindest so lange, bis die Sittenwächter kamen, die ihnen unter gebotenem Tadel ein T-Shirt überstreiften, auf dem stand: "Ein zivilisiertes Peking fängt mit mir an".

Seitdem ist westlichen Touristen der Anblick nackter, chinesischer Bäuche kaum mehr vergönnt. Auch muss man sich beim Warten auf den Bus oder die U-Bahn seltener mit körperlicher Gewalt behelfen, da in diversen Kampagnen das Schlange-Stehen geübt wurde.

Der Erfolg wird vom "Amt für Geistige Zivilisation" genau gemessen: Exakt 10.016 Fragebögen wurden in diesem Jahr ausgefüllt, dazu kamen mehr als 700 Stunden an Felduntersuchungen in den 16 Pekinger Bezirken.

Besonders gut schnitten die Hauptstädter im letzten Jahr bei den öffentlichen Beziehungen, öffentlicher Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ab. Beim Rotzen und Ausspucken gibt es mit einem Wert von 45,8 noch Luft nach oben, unbelehrbar zeigen sich die Bürger in Peking offensichtlich beim Ignorieren roter Ampeln (38,1) und beim Wegwerfen von Müll (33,4).

Als Problem gilt außerdem das schlechte Verhalten chinesischer Touristen im Ausland. Immerhin: Wer vor dem Starten die Flugzeugtüre öffnet, um frische Luft hineineinzulassen, Stewardessen mit heißen Nudeln bewirft oder andere Fluggäste verprügelt, landet seit 2014 auf einer schwarzen Liste.

Die Fußballfans pfeifen auf die Benimmregeln

Besonders gut schnitten übrigens die Bezirke Fangshan, Haidian und Huairou ab, während der zentrale Bezirk Chaoyang auf den hinteren Plätzen landete. Zwar wurden hier an jeder Ecke Sujets wie "Ein zivilisiertes Chaoyang steht für ein glückliches China" angebracht, doch anscheinend verleitet die Ausgeh- und Amüsiermeile Sanlitun manche Pekinger zu beklagenswerten Fehltritten. Und dann natürlich: das Worker’s Stadium.

Bei den Fußballspielen des Hauptstadt-Clubs Beijing Guoan trifft sich die Speerspitze jener Chinesen, die sich allen Umerziehungsversuchen lustvoll widersetzen und das herzhafte Fluchen als Tradition pflegen. "Verfolgt zivilisiert das Spiel", lautet die Aufforderung des Stadionsprechers, was zuverlässig von einem donnernden "Sha bi!" beantwortet wird - das bedeutet "dumme Fotze". "Lasst uns patriotische Lieder singen", versucht es der Sprecher wieder. "Sha bi! Sha bi", schallt es fröhlich aus zehntausend Kehlen zurück.

Mit besonderer Inbrunst werden die Flüche vorgetragen, wenn der Erzrivale in der Stadt gastiert, das Team von Shanghai Shenhua. Die Beziehung zwischen der Hauptstadt und der Finanzmetropole ist seit jeher von Rivalität geprägt, und mit Neid blicken die Sittenwächter auf die Perle des Orients, die beim Zivilisationsindex schon immer die Nase vorne hatte. Doch auch Shanghaier sind nicht ohne Fehl und Tadel, vor allem dann, wenn sie in ihren Pyjamas auf die Straße latschen, um sich ihre Teigtaschen zu holen. Mit einem Wert von 88,97 liegt Shanghai zwar immer noch vor Peking, doch immerhin: Im letzten Jahr gab es einen leichten Rückgang. Bätsch!