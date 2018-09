Stärkster Taifun seit 25 Jahren auf Land getroffen

Vom Taifun betroffen ist unter anderem der Hafen von Aki in der Präfektur Kochi.

Tokio. Der Taifun "Jebi" ist am Dienstag im Westen von Japan auf Land getroffen. Der Sturm gilt als stärkster Taifun in Japan seit 25 Jahren, wie die japanische Wetterbehörde der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Jebi" bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern und heftigen Regen mit sich.

Die Wetterbehörde hatte Bewohner im Westen und Osten des Inselstaates bereits im Vorfeld aufgerufen, sich auf Überschwemmungen und Erdrutsche vorzubereiten.

Flughhafen überschwemmt

Japans internationaler Flughafen Kansai in der westlichen Provinz Osaka ist in Folge des gewaltigen Taifuns teils überschwemmt worden. Das berichteten japanische Medien am Dienstag. Ein im Sturm abgetriebener Tanker sei gegen eine Brücke nahe des Flughafens geprallt.