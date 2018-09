Indien legalisiert Sex zwischen Homosexuellen

Neu-Dehli. Das Oberste Gericht in Indien hat nach jahrelangem Rechtsstreit das Verbot homosexuellen Geschlechtsverkehrs aufgehoben. Das Verbotsgesetz, das im Jahr 1861 unter britischer Kolonialherrschaft in Kraft gesetzt worden war, sei ein "Instrument der Diskriminierung" von schwulen, lesbischen, bi-und transsexuellen Menschen geworden, erklärte Höchstrichter Dipak Misra am Donnerstag in Neu Delhi.

Dem historischen Urteil war ein langes juristisches Tauziehen zwischen Aktivisten und Regierung vorangegangen. In Indiens Gesellschaft ist eine konservative Sexualmoral tief verankert, Homosexualität galt lange als Tabu. Die Kriminalisierung aus der Kolonialzeit blieb auch nach der Unabhängigkeit 1947 im Gesetzbuch stehen. Das Gesetz von 1861, die so genannte "Section 377", stellte "körperlichen Verkehr gegen die Ordnung der Natur" unter Strafe. 2016 wurden 2200 einschlägige Anzeigen registriert, sieben Menschen wurden verurteilt.





Das Oberste Gericht stufte die bisher bestehende Regelung nun eindeutig als Rechtsverstoß ein. "Jede Diskriminierung auf Grundlage der Sexualität läuft auf eine Verletzung der Grundrechte hinaus", stellte Misra klar. Nach dem Urteilsspruch fielen sich Aktivisten vor dem Gericht in die Arme und feierten ausgelassen. "Ich bin sprachlos", sagte der Student Rama Vij. "Es hat lange gedauert, aber nun kann ich endlich sagen, dass ich frei bin und die gleichen Rechte habe."

Indiens konservative Regierung hatte eine Entkriminalisierung abgelehnt, zugleich aber betont, dass sie sich in dieser Frage der "Weisheit" des Obersten Gerichts beugen werde. Sie hatte die Richter allerdings ausdrücklich gewarnt, weitergehende Schritte wie die Zulassung der Homo-Ehe zu unternehmen. Die Aktivisten wollen allerdings ihren Kampf weiterführen, um etwa die Gleichstellung im Erb- und im Eherecht zu erreichen.