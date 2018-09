Warten auf den Sturm

Hinweis: Die Abweichungen von der Prognose können am vierten Tag 180 km und am fünften Tag 260 km betragen. Hinweis: Die Abweichungen von der Prognose können am vierten Tag 180 km und am fünften Tag 260 km betragen.



Die Ostküste der USA wartet mit Bangen auf den Hurrikan Florence. Er dürfte am Donnerstagmorgen auf die US-Küste treffen. Das National Hurricane Center rechnet damit, dass Florence laufend an Gewalt zunimmt

Der Sturm hat sich am 30. August bei Kap Verde gebildet und zog in der Folge südöstlich an den Bermudas vorbei. Über dem Atlantik erreichte er zeitweise die Stufe vier von fünf möglichen auf der Skala, zur Zeit wird ihm die Stufe eins zugewiesen. Das NHC sagt allerdings eine rasche neuerliche Verstärkung bis zur Stufe vier voraus.

Laut den US-Behörden sind vor allem North Carolina, South Carolina und Virginia gefährdet. Der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, hat bereits Anfang September aufgerufen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Virginias Gouverneur Ralph Northam sprach in einer Aussendung von den möglicherweise stärksten Auswirkungen eines Hurrikans seit Jahrzehnten. Alle drei Bundesstaaten riefen schoon während der Vorbereitungen den Notstand aus.