Massenflucht vor "Florence"

Mit Hamsterkäufen und Sandsackdämmen bereiten sich die Menschen auf den Sturm vor. © ap Mit Hamsterkäufen und Sandsackdämmen bereiten sich die Menschen auf den Sturm vor. © ap



Charleston. Für die südliche Ostküste der USA sind verheerende Wirbelstürme eigentlich eine Ausnahmeerscheinung. Als der letzte extrem starke Hurrikan über North Carolina hinwegzog, saß noch Dwight D. Eisenhower als Präsident im Weißen Haus und Marylin Monroe hatte gerade Joe DiMaggio geheiratet. 64 Jahre später blickt man daher nun umso besorgter auf die Bedrohung, die sich in den vergangenen Tagen über dem Atlantik zusammengebraut hat. Denn mittlerweile hat Hurrikan "Florence", der am Donnerstagabend zwischen Virginia und South Carolina auf Land treffen soll, die vierte Stufe auf der fünfteiligen Saffir-Simpson-Skala erreicht und peitscht mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Stundenkilometern über das Meer.

Laut dem Nationalen Hurrikan-Zentrum (NHC) in Miami könnte der Wirbelsturm aber sogar noch weiter an Stärke gewinnen. "Florence" sei ein "großer und extrem gefährlicher" Hurrikan, der auch lebensbedrohliche Sturmfluten mit sich bringen könne, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Warnung des NHC.





Angesichts dieser Bedrohung wurden an der südlichen US-Ostküste bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen angewiesen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. In 26 von 46 Bezirken von South Carolina blieben die Schulen schon am Dienstag geschlossen. Küstenbewohner brachten Spanplatten vor ihren Fenstern an und füllten Sandsäcke, um ihre Häuser vor Sturm und Wassermassen zu schützen. Bei Hamsterkäufen in Supermärkten versorgten sich viele Menschen mit Trinkwasser und Lebensmitteln.

Trump mahnt zur Vorsicht



© AP © AP



Auch die Gouverneure von Virginia und Maryland riefen in ihren Bundesstaaten den Notstand aus. Die Behörden befürchten, dass "Florence" lang andauernde sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen mit sich bringen wird. NHC-Direktor Ken Graham warnte, die Regengüsse könnten sich in der gesamten Region mehrere hundert Kilometer bis ins Landesinnere ausbreiten und Überschwemmungen auslösen.

US-Präsident Donald Trump mahnte die Bevölkerung auf Twitter, sich entsprechend vorzubereiten, vorsichtig zu sein und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen. Die Regierung stehe zur Unterstützung rund um die Uhr bereit. Vergangenes Jahr wurde Trump vorgeworfen, die Bundesbehörden hätten zu langsam auf Hurrikan "Maria" reagiert, als dieser über das US-Außengebiet Puerto Rico hinwegfegte und schwere Verwüstungen anrichtete. Erst vor zwei Wochen hatte die Regierung der Insel die tatsächliche Opferzahl mit 2975 Toten angeben, nachdem im vergangenen Jahr zunächst nur von 64 die Rede gewesen war.



© M. Hirsch © M. Hirsch



In Puerto Rico begannen am Montag angesichts eines Hurrikans namens "Isaac" die Vorbereitungen auf "das schlimmste aller Szenarien", wie es die Behörden ausdrückten. Die östlich der Dominikanischen Republik gelegene Insel leidet immer noch unter den verheerenden Folgen von "Maria".