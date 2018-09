Russischer Regierungskritiker schwer erkrankt in Klinik

Wersilow ist seit Dienstagabend in einer Klinik. © APAweb/AFP, Vasily MAXIMOV Wersilow ist seit Dienstagabend in einer Klinik. © APAweb/AFP, Vasily MAXIMOV



Moskau. Der prominente russische Regierungskritiker Pjotr Wersilow ist schwer erkrankt in eine Klinik eingeliefert worden. Die mit ihm befreundete Punkband Pussy Riot vermutet, dass er vergiftet wurde.

"Unser Freund, Bruder und Kamerad Pjotr Wersilow ist auf der Intensivstation. Sein Leben ist in Gefahr. Wir glauben, er wurde vergiftet", erklärten die Pussy-Riot-Mitglieder am Mittwochabend per Twitter.

Bekannt wurde der 30-jährige Wersilow, als er in Polizeiuniform beim Finale der Fußballweltmeisterschaft auf das Spielfeld rannte, um damit gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Russland zu protestieren.

Im Internet auf Mediazona

Wersilow ist auch Herausgeber des regierungskritischen Onlinedienstes Mediazona, das sich mit Verstößen gegen die Menschenrechte im russischen Strafvollzug beschäftigt. Mediazona-Chefredakteur Sergej Smirnow äußerte sich zurückhaltender: Er bestätigte, dass sich Wersilow im Krankenhaus befindet. Die genaue Diagnose sei aber nicht bekannt, und es sei daher schwer zu verstehen, was da vor sich gehe.

Das Internet-Nachrichtenportal Meduza berichtete, Wersilows Freundin Veronika Nikulschina habe gesagt, er sei am Dienstagabend in die Klinik gebracht worden, nachdem er plötzlich nichts mehr gesehen habe sowie nicht mehr habe sprechen und laufen können.

Pussy Riot wurde 2012 durch einen Protestauftritt in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale der russisch-orthodoxen Kirche bekannt. Drei Frauen der Band wurden deswegen zu Haftstrafen verurteilt. Pussy Riot gilt seitdem als Symbol des Protestes gegen die Putin-Regierung.