Die Mächtigen und ihre Hände

Brett Kavanaugh wird von der Vergangenheit eingeholt. © reu/Wattie Brett Kavanaugh wird von der Vergangenheit eingeholt. © reu/Wattie



Washington. Donald Trump hat erklärt, als berühmte Persönlichkeit könne man Frauen zwischen die Beine greifen. Wenn man berühmt ist, lassen sich das die Frauen gefallen. "Du kannst alles machen", heißt es in dem berühmten Audio-Mitschnitt aus dem Jahr 2005. Außerdem erklärte Trump auf diesem Tape auch, er werfe sich jetzt noch schnell ein paar Tic-Tacs ein, weil wenn er auf eine attraktive Frau trifft, fängt er nach eigenem Bekunden an, sie zu küssen - "ich warte gar nicht erst". Bekanntlich hat der nunmehrige US-Präsident auch damit geprahlt, dass er in die Umkleide der Kandidatinnen des Schönheitswettbewerbs "Miss Universe" ohne Vorwarnung hineinplatzen konnte, ohne dass sich jemand getraut hätte, ihn zurechtzuweisen. Schließlich war er einer der Mitausrichter des Bewerbes, der auf die Präsentation des perfekten weiblichen Schönheitsideals hinauslief.

Während des US-Präsidentschaftswahlkampfes haben achtzehn Frauen öffentlich zu Protokoll gegeben, wie sie von Trump sexuell bedrängt und gegen ihren Willen begrapscht worden sind. Geschadet hat Trump das nicht. Er zog die Frauen zum Teil ins Lächerliche mit dem Hinweis, sie hätten nicht genügend optische Reize, um sein Interesse zu wecken.





Nun wird Trumps Kandidat für den Obersten Gerichtshof von dessen eigener Vergangenheit eingeholt. Ein oberster Richter sollte, auf dem Papier zumindest, moralisch über jeden Zweifel erhaben sein. Bisher machte Brett Kavanaugh vor allem Schlagzeilen, weil er sich bei seiner Anhörung weigerte, zu erklären, ob er ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zulassen würde. Auf die eine Frage erklärte er, das sei alles graue Theorie, einem anderen Reporter erklärte er, dass ein amtierender Präsident nicht vor Gericht gestellt werden kann. Das spielt Trump angesichts der Russland-Ermittlungen in die Hände.



Kavanaugh meinte zudem großmütig, er "möchte nicht in die Nähe von politischen Diskussionen kommen" - auf die Frage, wie er zu Trumps persönlichen Angriffen auf seine Richterkollegen steht. Auch nicht äußern wollte sich Kavanaugh, ob er - und das befürchteten viele - das Rad der Zeit in Sachen Schwangerschaftsabbruch zurückdrehen möchte. Für ein Verbot von Abtreibungen treten in den USA viele Konservative ein, die es als moralische Pflicht sehen, befruchtete Eier zu schützen.

Als die Person Kavanaugh im Gespräch als Trumps zweite Nominierung für einen Richterjob am Supreme Court war, konnte Christine Blasey Ford nicht länger schweigen. Die Psychologieprofessorin schrieb im Juli ihrer kalifornischen Senatorin, der Demokratin Dianne Feinstein, einen Brief, in dem sie von einem sexuellen Übergriff Kavanaughs auf sie selbst erzählte. Der damals 17-jährige Kavanaugh drängte die damals 15-jährige Ford bei einer High-School-Party in ein Schlafzimmer, versperrte die Tür, drückte sie aufs Bett, begrapschte sie, versuchte, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen, und drückte ihr seine Hand auf den Mund, damit sie nicht um Hilfe schreiben konnte. Kavanaugh war schwer angetrunken, Ford fürchtete panisch um ihr Leben. Erst als ein Freund Kavanaughs sich auf die beiden warf, und alle drei auf den Boden fielen, konnte Ford entkommen.