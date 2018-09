"Colonia Dignidad"-Sektenarzt muss nicht ins Gefängnis

Hartmut Hopp lebt inzwischen von der Sozialhilfe in Deutschland. Archivbild aus 1997. © afp Hartmut Hopp lebt inzwischen von der Sozialhilfe in Deutschland. Archivbild aus 1997. © afp



Düsseldorf/Santiago de Chile. Der in Deutschland lebende frühere Arzt der berüchtigten Sekte "Colonia Dignidad" in Chile, Hartmut Hopp, muss nicht ins Gefängnis. Das in dem Urteil der chilenischen Justiz dargestellte Verhalten Hopps sei nach deutschem Recht nicht strafbar, teilte das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Dienstag mit. Die Entscheidung sei abschließend, weitere Rechtsmittel gebe es nicht.

Hopp war 2011 in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch in 16 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Bevor seine Strafe rechtskräftig wurde, floh er nach Deutschland.





Als Deutscher darf Hopp nicht an Chile ausgeliefert werden. Daher hat der Oberste Gerichtshof Chiles die Vollstreckung der Strafe in Deutschland beantragt.

Hopps Strafverteidiger argumentierte wiederum in Deutschland, dass das von Hopp in Chile über viele Jahre erlebte Strafverfahren nicht den Mindeststandards eines fairen und rechtsstaatskonformen Verfahrens entspreche.

Nummer zwei in der Sekte

Hopp soll die rechte Hand des deutschen "Colonia Dignidad"-Gründers Paul Schäfer gewesen sein. In der landwirtschaftlichen Siedlung wurden während der Militärdiktatur (1973-1990) politische Häftlinge vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Schäfer wurde 2006 wegen Kindesmissbrauchs in Chile zu 20 Jahren Haft verurteilt und starb 2010 im Gefängnis.

Der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland geflohene frühere Wehrmachtsgefreite Schäfer hatte die sektenartige Siedlung Anfang der 1960er Jahre in einer Bergregion in Südchile mit 300 Anhängern gegründet. Auf dem über 13.000 Hektar großen Gelände der "Colonia Dignidad" lebten zeitweise hunderte deutsche Auswanderer mit Familien.

Hopp wurde in Chile wegen Beihilfe zur Vergewaltigung von vier Minderjährigen unter zwölf Jahren und sexuellen Missbrauchs von 16 Minderjährigen zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der 2005 inhaftierte Schäfer verbüßte zum Zeitpunkt seines Todes in Chile eine 20-jährige Haftstrafe wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs.

Nach langem juristischem Tauziehen stellte die chilenische Justiz ein Ersuchen zur Haftvollstreckung für Hopp. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Krefeld (dem Wohnort Hopps) im Frühjahr 2016 die Vollstreckung der Strafe in Deutschland. Das Landgericht Krefeld gab dem im Sommer 2017 statt. Doch Hopp ging gegen das Urteil in Berufung und war weiter auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht befand nun, dass die Vorwürfe der Beihilfe die konkreten Taten vermissen.

Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zeigte sich enttäuscht. "Hopp gehörte zweifelsfrei zu einer skrupellosen Führungsriege einer unmenschlichen Sekte", sagte Brand. Dass ein verurteilter deutscher Straftäter wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch flüchtet und dann die Strafe in Deutschland nicht vollstreckt wird, könne nur auf Unverständnis stoßen, insbesondere bei den Opfern von Folter, Missbrauch und Mord. "Dem Grundsatz Opferschutz vor Täterschutz wird das Urteil nicht gerecht."