Trennt Ukraine von Russland: Die Brücke von Kertsch

Kertsch. (n-ost) Ein 19 Kilometer langes silbernes Band spannt sich über die Meerenge von Kertsch, massive Stahlträger bohren sich bis zu fünfzig Meter tief in den Meeresgrund. Die Krim-Brücke ist die Antwort des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Krim-Frage: Sie zementiert den neuen, international nicht anerkannten russischen Status quo der Halbinsel. Getragen wird die Mega-Konstruktion aber nicht nur von Stahl und Beton. Erst die diskursive Stütze - das verworrene Konglomerat aus politischen Versprechen und Hoffnungen der Menschen - verleiht der Brücke ihren ikonischen Glanz.

"Historisches" Werk

Dabei dürfte es sie, genauso wie die Grenze im Westen der Halbinsel, gar nicht geben: Die Krim-Annexion und das Referendum, das im Schatten der Maidan-Proteste 2014 auf der Halbinsel abgehalten wurde, gelten als völkerrechtswidrig. Bisher war der Fährhafen von Kertsch die einzige Möglichkeit, auf direktem Wege von Russland auf die Krim überzusetzen. Unter den traditionellen Fährbetrieb der Hafenstadt soll aber nun ein Schlussstrich gezogen werden.





Das Hafengelände wirkt wie ausgestorben, doch Anna, die junge Pressesekretärin, führt noch einmal über das Betriebsgelände. "Im Sommer haben wir noch 18.000 Passagiere am Tag befördert", sagt sie. "Jetzt ist die Brücke die Hauptverbindung."

Unweit vom Strand lädt ein Rentnerpaar in sein Haus am Asowschen Meer. Hühner begrüßen die Besucher, Weinreben umranken die Mauern. Nina und Aljoscha sind Putin-Anhänger, sich mit ihnen über die Krim-Frage zu unterhalten, ist müßig - jeden Abend schauen sie das propagandagetränkte Staatsfernsehen. "Mit dem Brückenbau wird Putin in die Geschichtsbücher eingehen", sagt Nina, während Aljoscha den Gästen hausgemachten Wein einschenkt. Auf dem Etikett zu lesen: "Krim Nasch" - russisch für "Unsere Krim".

Geht man dieser Novembertage an den Stränden von Kertsch spazieren, kann man Fischerboote beobachten und dutzende Frachtschiffe. Außerdem im Sichtfeld: schwarze Militärschiffe, die sich wie Fremdkörper in die Idylle schieben. Der ruhige Meerblick trügt, denn auf dem Wasser spielt sich Geopolitik ab - live. Schon seit Juli kontrolliert der russische Grenzschutz verstärkt ukrainische Frachter, ihre Besatzungen warten oft lange, um die Brückenbögen passieren zu dürfen.

Auch die Ukraine nahm im März ein Fischerboot mit zehnköpfiger Besatzung fest. Hier, auf umstrittenen Gewässern, die laut eines 2003 verabschiedeten Gesetzes von der ukrainischen und russischen Marine gleichermaßen genutzt werden dürfen, kommt es immer wieder zu beidseitigen Provokationen.