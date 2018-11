Brasilien verzichtet auf Gastgeberrolle für UN-Klimakonferenz 2019

Brasilia. Brasilien will die UN-Klimakonferenz im kommenden Jahr nun doch nicht als Gastgeber ausrichten. Angesichts der angespannten Finanz- und Haushaltslage und der Übergangsphase nach der Wahl eines neues Präsidenten und seines Kabinetts könne die Regierung ihr Angebot nicht mehr aufrecht erhalten, erklärte das Außenministerium am Mittwoch.

In wenigen Tagen beginnt die UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz, für die Nachfolgekonferenz im kommenden November war Brasilien der einzige Kandidat. Im Jänner tritt der Sieger der brasilianischen Präsidentschaftswahl, der rechtsradikale Ex-Offizier Jair Bolsonaro, sein Amt an der Staatsspitze an. Der auch "brasilianischer Trump" genannte Politiker hatte bereits angedeutet, dass er ähnlich wie der US-Präsident das Pariser Klimaabkommen aufkündigen könnte.

Zudem will Bolsonaro die Beschränkungen für eine Abholzung des Regenwalds aufheben. Sein designierter Außenminister Ernesto Araujo tat in einem Beitrag für die Zeitung "Gazeta do Povo" vom Dienstag die Warnungen der Wissenschafter vor dem Klimawandel als "Panikmache" ab.

Es sei "bedauerlich, aber wenig überraschend", dass die brasilianische Regierung ihr Angebot für die COP-25 zurückziehe, erklärte die brasilianische Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für das Klima. Verantwortlich dafür sei vermutlich der Widerstand von Bolsonaros Team, das nun schon mehrfach einer "nachhaltigen Entwicklung den Kampf angesagt hat".