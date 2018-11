Nancy Pelosi wird Hauptrolle bei Demokraten spielen

© reuters © reuters



Washington. Nancy Pelosi hat schon einiges hinter sich. Die 78-Jährige ist seit 37 Jahren im politischen Geschäft und lange schon in Führungsjobs im US-Kongress. Die Frontfrau der Demokraten weiß, Kritik abzuwehren, Mehrheiten zu organisieren und Abweichler einzufangen. Das hat sie nun einmal mehr bewiesen: Am Mittwoch sah es vor Beratungen der Demokraten danach aus, dass sie einen internen Aufstand erfolgreich abgeblockt hat und sich Anfang Jänner zum zweiten Mal in ihrer Karriere zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses wählen lassen kann. Dann wäre sie erneut die Nummer drei im Staat - nach dem US-Präsidenten und dessen Vize. Und sie wäre auch die mächtigste Frau Amerikas und vorerst wichtigste Gegenspielerin von Donald Trump.

Von 2007 bis 2011 war Pelosi schon einmal "Sprecherin" des Repräsentantenhauses, so lautet der offizielle Titel. Dass Pelosi noch einmal diese Position einnehmen dürfte, ist ein gefundenes Fressen für Trumps Republikaner. Schon im Wahlkampf gab es kaum eine Rede von ihm, in der er nicht über sie herzog. Kurz nach der Kongresswahl bedachte Trump die Demokratin mit einem vergifteten Lob. Sie verdiene es, von ihrer Partei auf den Schlüssel-Posten gewählt zu werden, erklärte er da - und ergänzte gönnerhaft: "Wenn sie ihr das Leben schwermachen, geben wir vielleicht ein paar republikanische Stimmen obendrauf."