Eine multilaterale Beziehungskrise

Buenos Aires. (rs/reuters) Vom G20-Gipfel in Hamburg 2017 sind vor allem die hässlichen Bilder übrig geblieben. In der Hansestadt wurden Geschäfte verwüstet und Autos in Brand gesteckt, vermummte Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Das "Welcome to Hell"-Motto der radikalen G20-Gegner war zum Sinnbild des gesamten Treffens geworden.

Wenn am heutigen Freitag die mächtigsten Frauen und Männer der Welt in Buenos Aires im Rahmen ihrer zweitägigen Beratungen zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu ähnlichen Szenen wie vor 17 Monaten in Hamburg kommt. So wollen am ersten Gipfeltag zehntausende Menschen in der argentinischen Hauptstadt gegen Globalisierung und die Wirtschaftskrise im eigenen Land auf die Straße gehen. Und in Argentinien gibt es eine gut organisierte und kampferprobte linke Szene.





Dissens bereits in Hamburg



Doch selbst wenn es den nach den jüngsten Fußball-Krawallen auf 25.000 Mann aufgestockten Sicherheitskräften gelingen sollte, gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern, droht der 13. G20-Gipfel zu einem Debakel zu werden. Und im Extremfall könnte die Versammlung der Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer sogar das Ende des Forums zur globalen Abstimmung der Wirtschafts- und Finanzpolitik markieren.

Eine zentrale Rolle spielt dabei einmal mehr Donald Trump. So hat der US-Präsident in seinen unzähligen Twitter-Kurznachrichten und Reden stets klargemacht, dass es ihm ausschließlich um "America First" geht. Die oft mühsame internationale Zusammenarbeit sieht der 72-Jährige dagegen als Bremsklotz oder sogar als Hindernis an. Dass ohne Unterstützung der stärksten Wirtschaftsmacht auch ein Forum wie die G20 nicht erfolgreich sein kann, war freilich schon beim Hamburger Gipfel offensichtlich gewesen. Nach langen Streitereien über die Grundausrichtung des internationalen Handels, über Zölle und die weltweite Verantwortung für den Klimaschutz gab es erstmals ein G20-Abschlusskommunique, das nicht im Konsens verabschiedet wurde, sondern den Dissens mit den USA in Sachen Klimapolitik deutlich wiedergab. "Wo es keinen Konsens gibt, muss der Dissens festgehalten haben", hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel damals gesagt.

In Buenos Aires geht es offenbar auf diesem Weg weiter in den Abgrund für das einstmals so mächtige G20-Forum. Denn seit dem Treffen in Hamburg sind die Spannungen eher größer denn kleiner geworden. So haben sich die USA und China gegenseitig mit einer Welle immer neuer Zölle überzogen und auch den Europäern stehen offenbar schon bald Einfuhrabgaben für ihre US-Autoexporte ins Haus. Die Verhandlungen über eine gemeinsame G20-Gipfelerklärung würden diesmal "sehr, sehr schwer", meint ein deutscher Regierungsvertreter nur wenige Stunden vor dem Beginn der Auftaktveranstaltung in Buenos Aires. Andere aus dem Kreis der Chef-Gipfelvorbereiter mutmaßen sogar, dass es diesmal überhaupt keine gemeinsame Abschlusserklärung mehr geben könnte. Wo die Gemeinsamkeiten schwinden, macht schließlich auch ein Dokument, dass Gemeinsamkeiten beschwört, kaum mehr Sinn.