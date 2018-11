Der Gipfel der Zwietracht

22.000 Polizisten sichern den G20-Gipfel in Buenos Aires. © reuters 22.000 Polizisten sichern den G20-Gipfel in Buenos Aires. © reuters



Buenos Aires. (red) Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen startete am Freitag der G20-Gipfel in Buenos Aires. Rund 22.000 Polizisten und 3000 Soldaten riegelten das Veranstaltungsgelände ab, die Stadtviertel Recoleta und Palermo gleichen seither einer Festung. Zehntausenden Demonstranten machten sich bereit, um gegen soziale Ungerechtigkeit zu protestieren. Der Freitag war zum Feiertag erklärt worden.

Gleich zu Beginn des Gipfels kam es zu einem Erdbeben - allerdings nicht zu einem politischen. Das Zentrum des Phänomens der Stärke 3,8 lag rund 30 Kilometer südlich von Buenos Aires in einer Tiefe von 25 Kilometer, die Auswirkungen waren in der argentinischen Hauptstadt deutlich zu spüren.





Nafta-Folgeabkommen

Noch vor dem Start der G20-Gespräche haben die USA, Kanada und Mexiko ihr neues Handelsabkommen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die Erneuerung des Freihandelsabkommens Nafta. US-Präsident Donald Trump hatte die Übereinkunft gekündigt, weil er die USA benachteiligt sah. "Das ist eine Modellvereinbarung, welche die Handelslandschaft für immer verändert", zeigte sich Trump über die Neuauflage erfreut. Die Parlamente der drei Staaten müssen den Vertrag noch ratifizieren.

Abseits davon steht der Gipfel im Zeichen des neuen Protektionismus und gefährlicher Krisen - wie etwa die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland. Die internationalen Hoffnungen liegen hier bei der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die mit ihrem russischen Amtskollegen Wladimir Putin Gespräche führen wird. Trump hat noch am Donnerstag per Twitter wissen lassen, dass ein geplantes Treffen mit Putin geplatzt sei. Eine späte Reaktion auf die Festnahme ukrainischer Matrosen durch Moskau, die Auslöser einer gefährlichen Eskalation war. Ohne eine Freilassung der Ukrainer könne es kein Gespräch geben, so Trump. Das sei in Ordnung, hieß es aus Moskau, dann habe Putin mehr Zeit für Konstruktives.

Der Gipfel der Mächtigen findet vor dem Hintergrund eines Konfliktes zwischen Erzfeinden statt, der sich hochschaukelt. So hat die Ukraine russischen Männern im kampffähigen Alter zwischen 16 und 60 Jahren die Einreise verboten. Damit, so Präsident Petro Poroschenko, wolle man eine Invasion unterbinden.

Zeitgleich wird das G20-Treffen zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi mit großer Spannung erwartet. Die Finanzmärkte reagierten nervös, der Dax und Euro Stoxx gaben nach. "Der Showdown steht bevor", so der Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners. "Bei Trump ist nicht klar, ob er tatsächlich einen Handelsdeal erreichen will beziehungsweise ob er überhaupt zu Zugeständnissen bereit ist." Das Treffen war für Samstag geplant. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken, mangelnden Marktzugang, zwangsweisen Technologietransfer und Produktpiraterie vor. Bietet China keine Konzessionen, droht Trump mit neuen Zöllen.

Auswirkungen auf Wachstum

Der Streit hinterlässt bereits Spuren in der chinesischen Wirtschaft. Erstmals seit zwei Jahren gab es kein Wachstum in der Industrie. Peking zeigt sich zwar zur Kooperation bereit, aber: "Sollte es andere Ambitionen geben, wie beispielsweise sich Vorteile zu verschaffen, um Chinas Wachstum abzuschnüren, dann wird es nicht zu einer Vereinbarung kommen", hieß es.