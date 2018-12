Hoffen aufs Wunder von Kattowitz

Kattowitz. Der Auftritt von Wells Griffith wird wohl zu den kontroversiellsten der gesamten Weltklimakonferenz in Kattowitz gehören. Denn der Mittdreißiger, der im März zum neuen Klima- und Energieberater von US-Präsident Donald Trump ernannt wurde, soll in der polnischen Industriestadt eine Veranstaltung leiten, bei der die effizientere Verwendung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl beworben werden soll. Dass Griffith sich den Zorn der in Kattowitz versammelten Klimaschutzaktivisten zuziehen wird, ist dabei wohl einkalkuliert, denn bereits im vergangenen Jahr hatte in Bonn eine ähnliche Veranstaltung der US-Regierung für massiven Unmut gesorgt. "Sich auf einer Klimaschutzkonferenz für Kohle stark zu machen, ist wie für Tabak auf einem Krebskongress zu werben", spottete damals New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg, der sich seit Jahren im Kampf gegen die Erderwärmung engagiert.

Die US-Werbeveranstaltung für saubere Kohle steht allerdings sinnbildlich für die zwei großen Probleme, mit denen sich die Umweltminister aus 200 Ländern ab Montag auseinandersetzen müssen. Denn nachdem sich die internationale Staatengemeinschaft 2015 in Paris darauf verständigt hatte, die Erderwärmung klar unter zwei Grad Celsius zu drücken, stehen nun vor allem die Pläne für den Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohle unter besonderer Beobachtung. Gleichzeitig hat sich die politische Lage seit der Pariser Klimakonferenz in eine Richtung entwickelt, die nicht unbedingt Hoffnung auf eine Rettung des Weltklimas macht. So haben die USA unter Trump nicht nur den Ausstieg aus dem in der französischen Hauptstadt vereinbarten Klimaabkommen beschlossen, sondern auch einen Handelskrieg mit Europa und China angezettelt, der die geopolitischen Rivalitäten wieder deutlich verschärft hat. So werden die USA, die wegen der bestehenden Fristen in Kattowitz noch mit am Verhandlungstisch sitzen dürfen, wohl genau darauf achten, dass die dort getroffenen Vereinbarungen den eigenen Interessen nicht entgegenstehen.

Doch nicht nur die USA könnten Sand ins Getriebe des fragilen multilateralen Verhandlungsprozesses streuen. Auch in Brasilien, das auf Grund seines hohen Regenwaldanteils eine zentrale Rolle bei der Eindämmung der Erderwärmung spielt, hat sich der Wind mit der Wahl von Jair Bolsonaro gedreht. So hat der künftige Regierungschef bis jetzt nicht nur wenig Interesse an dem Thema gezeigt. Im Wahlkampf hatte Bolsonaro auch immer wieder einen Ausstieg Brasiliens aus dem Pariser Vertrag in den Raum gestellt. "Damit wir Erfolg haben, braucht es eigentlich ein Wunder", sagt Michal Kurtyka, der ehemalige polnische Vize-Energieminister, der nun der Konferenz vorsteht.